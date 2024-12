A világ máig legnagyobb karácsonyfája egész pontosan 64,6 méter magas volt, és 1950 decemberében állították fel egy bevásárlóközpont előtt az Egyesült Államokban, Seattle-ben. A tekintélyesen termetes karácsonyfa máig tartja a Guinness rekordot.

Csak összehasonlításképpen: az Országház előtt idén felállított, öttonnás fenyő háromszor kisebb, mint amerikai óriás kollégája: „mindössze” 20 méteres. Az idei magyar karácsonyfa, amely egy dubicsányi családi ház kertjéből érkezett a Parlament elé, adventtől vízkereszt napjáig díszíti a teret, lebontását követően pedig a faanyagot - tűzifaként - rászorulóknak ajánlotta fel az Országgyűlés Hivatala.

A britek karácsonyfája pedig azért különleges, mert a londoni Trafalgar téren felállított fenyőt máig a norvég „uralkodók” biztosítják, vagyis manapság a norvég kormány. Az első brit hivatalos karácsonyfát még 1947-ben VII. Haakon norvég király ajándékozta Nagy-Britanniának hálául hazája támogatásáért a második világháborúban. A fenyő akkor az oslói erdőkből érkezett.

