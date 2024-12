A Deloitte éves ünnepi felmérése szerint a fogyasztók 9 százalékka többet terveztek nem ajándék vásárlásra, mint egy évvel ezelőtt, és a legtöbb bevételnövekedés az ünnepi dekorációra fordított magasabb kiadásokból származik. A felmérésből kiderült, hogy a válaszadók valamivel kevesebbet költenek ajándékokra idén, ami éves szinten körülbelül 3 százalékos csökkenést jelent – írta meg a CNBC.

A felmérésben résztvevők elmondták, hogy 181 dollárt terveznek költeni otthoni lakberendezési tárgyakra és ünnepi dekorációkra, ami 22 százalékkal több, mint egy évvel korábban, és közel 60 százalékkal több, mint a 2019-es pandémia előtti ünnepi szezonban.

Ennek ellenére az ünnepi dekoráció értékesítése nem olyan vidám. A National Tree Company vezérigazgatója, Chris Butler például azt mondta, hogy az eladások lassabbak voltak az elmúlt két évben. A cég eladásainak közel 70 százaléka jellemzően mesterséges karácsonyfákból származik, de dekorációkat, például koszorúkat és füzéreket is árul – mondta Butler.

Az eladások 2020-ban és 2021-ben megugrottak a világjárvány idején, amikor a fogyasztóknak extra ösztönző pénzük volt, és több időt töltöttek otthon, mondta Butler. A cég kutatásai alapján a fogyasztók jellemzően öt-hat évente vesznek új műfát. A járványszerű vásárlási szokások és a családokra nehezedő infláció miatt ez a csereperiódus hosszabbra nyúlt – mondta.

A Home Depot, lakásfelújítással foglalkozó kiskereskedő egyensúlyt teremtett azzal, hogy olyan vásárlókat vonzott, akik kevesebbet szeretnének költeni az ünnepekre a magas infláció után – mondta Lance Allen, a lakberendezési kiskereskedő vezető kereskedője. Elmondta, hogy az idei ünnepi szezonban a korábbiakhoz képest több olcsóbb műfenyőt vásároltak, például egy előre megvilágított fát, amelyet 49 dollárért árulnak.

A Target vezetői is hangsúlyozták megpróbálják megnyerni azokat a fogyasztókat, akik igényesebbek. Brian Harper-Tibaldo szóvivő elmondta, hogy olyan trendekbe is belenyúlnak, mint például a rózsaszín karácsonyi dekoráció, a bejáratokhoz és a falakhoz készült túlméretezett masnik, valamint a nosztalgikus kerámia dísztárgyak.