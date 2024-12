Az intézkedést Matus Sutaj Estok belügyminiszter azzal magyarázta, hogy a kannabisz-típusú hatóanyagot tartalmazó termékeket bárki, akár a gyerekek is gond nélkül megvásárolhatták egy bevásárlóközpontban is. Hozzátette, továbbra is kiemelten küzdenek a kábítószer ellen, egyúttal felszólította a politikusokat, hogy hagyjanak fel azokkal a kijelentésekkel, miszerint „nagyszerűek lehetnek” a drogok.

Az Új Szó megjegyzi, hogy Szlovákiában bővült a kábítószerek és pszichotróp anyagok listája novemberben a HHC, a HHC-P, valamint a HHC-O hatóanyagú szerekkel, ezeket lehetett eddig speciális automatákban megvásárolni északi szomszédunknál.

Korábban az egészségügyi minisztérium arra figyelmeztetett, hogy a HHC-t nyíltan a THC legális helyettesítőjeként árulják, ugyanakkor a rendelkezésre álló információk alapján a két szer hatásai hasonlítanak egymásra.