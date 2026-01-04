Szokatlan természeti jelenség borzolta fel a kedélyeket Tasmániában, miután január 2-án rózsaszín árnyalatú, iszapszerű anyag jelent meg a Randalls-öböl egyik félreeső partszakaszán. A tasmániai környezetvédelmi hatóság azonnal mintákat vett, az elemzés jelenleg is folyamatban van.

A szakemberek szerint egyelőre nem lehet kizárni, hogy algavirágzás okozza a jelenséget.

A környezetvédelmi minisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy az algavirágzás természetes folyamat, amelyet a tápanyagok mennyiségének, a vízhőmérsékletnek, a csapadéknak vagy a fényviszonyoknak a változása indíthat el. Nem minden algavirágzás káros, sok algafaj a tengeri tápláléklánc alapját képezi.

Ugyanakkor szakértők figyelmeztetnek arra, hogy hal- és rákfajok kerülhetnek veszélybe. Faith Coleman torkolati ökológus a helyszíni fotók alapján úgy véli, a legvalószínűbb érintett élőlény a Noctiluca scintillans, egy fitoplanktonfaj, amely gyakran idéz elő úgynevezett vörös dagályt, és akár biolumineszcens (azaz fényt kibocsátó) jelenségeket is okozhat.

Coleman szerint ez a faj nem termel olyan erős toxinokat, mint más, korábbi algavirágzásokban szerepet játszó organizmusok, ugyanakkor oxigénhiányt idézhet elő a vízben, ami súlyos következményekkel járhat az élővilágra.

Az algavirágzások az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak, amit a szakértők az éghajlatváltozással és a vízszennyezéssel hoznak összefüggésbe.

A tápanyagban gazdag vizek kedveznek a dinoflagelláták robbanásszerű elszaporodásának, amelyet egyes kutatók „víz alatti bozóttűzhöz” hasonlítanak, mivel alapjaiban zavarhatja meg az ökoszisztémák működését.

Korábbi hasonló események során a víz irritálta a szörfösök szemét, légúti panaszokat okozott, és több ezer tengeri állat pusztulását eredményezte.

A lazacipar is szóba került

Lilly Henley, a Neighbours of Fish Farming nevű szervezet tengerkutatója és aktivistája arra hívta fel a figyelmet, hogy

az algavirágzás az elmúlt 12 órában „jelentősen felerősödött”, és lehetséges kiváltó okként a lazactenyésztő ágazatot nevezte meg.

Szerinte a kormánynak és a környezetvédelmi hatóságnak mielőbb reagálnia kell, a minták elemzésének eredményeit pedig nyilvánosságra kell hozni.

A Bob Brown Alapítvány beszámolója szerint elpusztult polipok és tengeri uborkák sodródtak partra. Bob Brown környezetvédelmi aktivista a helyzetet „környezeti vészhelyzetként” jellemezte, és felszólította Jeremy Rockliff tasmániai miniszterelnököt, hogy személyesen is tekintse meg a helyszínt, és vegye kézbe a kormányzati válaszlépéseket.

Rockliff erre reagálva hangsúlyozta, hogy egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az algavirágzás összefüggésben állna a lazaciparral, és szerinte tudományos vizsgálatok nélkül nem lehet felelős következtetéseket levonni. Hozzátette, a kormány célja, hogy Tasmánia vizei hosszú távon is biztonságosak és fenntarthatóak maradjanak - írja a 24.hu.