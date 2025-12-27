A mentőszolgálatok eredetileg három túrázó férfit kerestek, akiknek karácsony napján veszett nyoma, és nem tudtak arról, hogy egy 35 éves nő is velük volt – írja az MTI.
A holttesteket nem messze attól a helytől találták meg, ahol már pénteken délután felfedezték az eltűntek lábnyomait.
Az eltűntek után nagyszabású kutatást indítottak drónokkal és keresőkutyákkal.
A hegymászók és túrázók által kedvelt Vardúszia-hegység legmagasabb csúcsa a Kórakasz-hegy, amely 2495 méteres magasságával egyike a legmagasabb görögországi hegycsúcsoknak.
