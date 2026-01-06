Grönland az ott élőké, és csakis Dánia és Grönland dönthet a köztük lévő kapcsolatokról - szögezték le Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Dánia vezetői kedden közös közleményben, amelyben kiemelték, hogy a sarkvidéki régió biztonságát a NATO-tagországoknak közösen, az Egyesült Államokkal együttműködve kell garantálniuk.

A közlemény aláírói hangsúlyozták: Európa számára a sarkvidéki régió biztonsága továbbra is kulcsfontosságú. Hozzátették, hogy a régiónak kiemelt szerepe van a nemzetközi és a transzatlanti biztonság tekintetében is.

Mint kiemelték, az észak-atlanti szövetség több tagállama fokozta jelenlétét, tevékenységét és befektetéseit a régióban annak érdekében, hogy fenntartsa a sarkvidék biztonságát és elrettentse az ellenfeleket.

Emlékeztettek arra is, hogy

mind Dánia - amelynek Grönland az autonóm tartománya -, mind pedig az Egyesült Államok NATO-tagország, és a sziget biztonságát a tagállamoknak közösen kell garantálniuk az ENSZ Alapokmányával összhangban, tehát az államok szuverenitásának és területi egységének tiszteletben tartása mellett és a határok sérthetetlenségének szellemében.

Hétfőn a dán miniszterelnök kijelentette, Donald Trump amerikai elnök komolyan gondolja Grönland megszerzését, de az erre vonatkozó terveket Dánia és Grönland is egyértelműen elutasította.

„Sajnos úgy gondolom, hogy komolyan kell venni az amerikai elnököt, amikor azt mondja, hogy meg akarja szerezni Grönlandot" - mondta Frederiksen a közszolgálati DR televízióban.

„Nagyon világosan kifejtettem, hogy mi a Dán Királyság álláspontja, és Grönland is többször kijelentette, hogy nem kíván az Egyesült Államok része lenni" – erősítette meg. Frederiksen hangsúlyozta:

„Ha az Egyesült Államok megtámad egy másik NATO-tagállamot, az a vég."