Az Egyesült Államok venezuelai beavatkozásáról szóló nyilatkozatot Kaja Kallas, az Európai Unió (EU) külügyi és biztonságpolitikai főképviselője adta ki. A Telex által ismertetett közlemény szerint az EU az eszkaláció elkerülése érdekében minden érintett felet nyugalomra és visszafogottságra szólít fel, remélve, hogy békés megoldás születik a válságra. Az EU hangsúlyozta, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot és az ENSZ alapokmányában foglalt előírásokat.

Az EU korábban többször is leszögezte, hogy nem tekinti Nicolás Madurót Venezuela demokratikusan megválasztott, legitim elnökének - derül ki a nyilatkozatból, amely azonban leszögezi: a venezuelai népnek joga van saját sorsáról dönteni, és békés átmeneten keresztül eljutni egy demokratikus berendezkedéshez.

A közlemény szerint fontos a bűnözés és a kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi fellépés, de ezekért a célokért a nemzetközi jog, valamint az országok területi integritása és szuverenitása tiszteletben tartásával kell dolgozni. Hangsúlyozták továbbá, „elengedhetetlen, hogy minden szereplő teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat és a nemzetközi jogot”.

Az EU 26 tagállama szerint a válság megoldásának és a demokrácia helyreállításának egyetlen módja a venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása. Álláspontjuk szerint minden, jelenleg Venezuelában fogva tartott politikai foglyot feltétel nélkül szabadon kell engedni.