Európa nem a helyes irányba halad – hangoztatta Donald Trump Davosban szerdán. Az Világgazdasági Fórumon beszédet mondó amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy „nem ismer rá Európára”, hozzátéve: „szeretem Európát, szeretném látni, hogy jól teljesít, de nem a jó irányba halad”.

Trump a BBC beszámolója szerint tapsvihar közepette vonult fel a színpadra, és az amerikai belpolitikai helyzetről és gazdasági adatokról is beszélt. Azt mondta, „fenomenális híreket” hoz Amerikából, és lezárt határokat emlegetve azt is leszögezte, szerinte „a gazdaság virágzik”.

Az elnök beszédének azért is van most különösen geopolitikai súlya, mivel újabban megint a globális hírek középpontjában került Grönlandról és a vámokról tett radikális megjegyzéseivel.

Dacára annak, hogy Európába indulván az Air Force One – Trumppal a fedélzetén – kénytelen volt visszafordulni egy „kisebb elektromos probléma” miatt, az amerikai elnök időben megérkezett Davosba.

Forró téma a „hatalmas jégdarab”

Grönlanddal kapcsolatban elhangzott felé a kérdés, meddig hajlandó elmenni az ügyben, mire az Egyesült Államok első embere odavetette:

„Majd megtudod.”

Egy ponton azonban azt mondta: „ki akartam hagyni a beszédből, de azt hiszem, nagyon negatív kritikát kaptam volna.” Trump ezután hozzáfűzte, „óriási tisztelettel” tekint Grönland és Dánia népére.

Élőben közvetített davosi beszédét a hírcsatorna szerint Trump tartalmilag a forgatókönyvbe illően prezentálta; ám nem a nála megszokott „rögtönzött energiával” adta elő, hanem egy minden szavát gondosan mérlegelő közönséggel számolva visszafogottabb retorikát alkalmazott.

Trump azt állította, az amerikai elnökök közel két évszázada próbálják megvásárolni Grönlandot. Majd azzal folytatta, Dánia kevesebb pénzt költ Grönlandra, mint amennyit ígért.

„Egyedül az Egyesült Államok képes megvédeni ezt a hatalmas földterületet, ezt a hatalmas jégdarabot, illetve fejleszteni és javítani rajta”

– vélekedett, majd aláhúzta: „azonnali tárgyalásokat kérek Grönland megszerzéséről”.

Trump most a NATO-hoz fordul, amely szerinte többet fektet be védelembe. „Semmit sem fogunk elérni, hacsak nem döntök úgy, hogy túlzott erőszakot alkalmazok, megállíthatatlanok lennénk, de ezt nem fogjuk megtenni” – jelezte.

„Már megvolt nekünk, de a második világháború után visszaadtuk Dániának” – mondta Grönlandról, felidézve, amikor az USA erőfeszítéseket tett a terület védelmére a második világháború alatt, miután Dániát Németország megszállta. Az Egyesült Államoknak „meg kellett volna tartania” – rögzítette véleményét.

„Meg kell állítaniuk ezt a háborút, mert túl sokan halnak meg, szükségtelenül” – mondta Ukrajnára rátérve, hozzátéve, hogy Putyin és Zelenszkij megállapodást akarnak kötni. Trump azt hangoztatta, segíteni fogja Európát és a NATO-t ebben, és mindössze egy „jégdarabot” kér, egyértelműen Grönlandra utalva, apró kérésnek definiálva a félautonóm terület elfoglalását. Szavai szerint az USA 100 százalékban ott lesz a NATO mellett, de nem biztos benne, hogy a szövetségesei viszonozzák-e a szívességet.

Mondhatnak igent, és nagyon hálásak leszünk, vagy mondhatnak nemet, és emlékezni fogunk rá

– vázolta fel azt kiemelve, Grönlandnak van választása. „Egy erős és biztonságos Amerika egy erős NATO-t is jelent” – tette hozzá a republikánus politikus.

A NATO nagyon igazságtalanul bánik az Egyesült Államokkal – fájlalta, majd azzal folytatta: „annyit adunk, és olyan keveset kapunk cserébe”.

Kezdenek elfordulni tőle a korábbi szövetségesei

A Reuters eközben arról számolt be, hogy az európai szélsőjobboldali és populista pártok, amelyek egykor éltették Trumpot és dicséretével szereztek pozíciót,

most elhatárolódnak az amerikai elnöktől a venezuelai katonai behatolása és Grönland megszerzésére irányuló törekvései miatt.

Az amerikai elnök által legitimációjukban támogatott mozgalmak most komoly dilemmával szembesülnek, mivel Trump egyre nagyobb ellenszenvet mutat amiatt, hogy egyre agresszívabb külpolitikai lépéseket tesz az egész kontinensen. S különösképpen Grönland Dániától való megszerzésére irányuló erőfeszítései okán fordulnak el Trumptól.

Alice Weidel, a szélsőjobboldalra sorolt AFD vezetője szerint az elnök megszegte az egyik alapvető kampányígéretét, miszerint nem avatkozik be más országok dolgaiba.

Mattias Karlsson, akit gyakran emlegetnek a szélsőjobboldali Svéd Demokraták fő ideológusaként, egyenesen úgy fogalmazott: „Trump egyre inkább egy fordított Midasz királyra hasonlít” – írta az X-en, hozzáfűzve, „minden, amihez hozzáér, szarrá válik”.