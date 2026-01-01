Több százan ünnepelték az újévet a svájci luxus-síparadicsomban található Le Constellation bárban, amikor az éjfél után, hajnali fél kettőkor felrobbant. A halottak és a sebesültek pontos számát egyelőre nem tudni, annyi bizonyos a szóvivő szerint, hogy legalább két halálos áldozata van a tragédiának – írja a BBC.

A svájci Blick szerint tűzijáték okozhatta a tüzet, amelyet a bárban egy koncert közben gyújthattak meg. Ugyanakkor a rendőrség szerint a robbanás oka egyelőre nem tisztázott. Egyelőre nem hitelesített videókon látni, hogy az épület lángokban áll, a tömeg kimenekül belőle. Egy szemtanú szerint több tucat sebesült és több halott is lehet – írja az Index.

Kapcsolódó Négy embert sodort el a lavina Görögországban

???????? #AHORA | Explosión en Suiza

Una explosión en un bar de Crans-Montana, en el cantón de Valais, dejó varios muertos y heridos.

La policía investiga el origen del incidente. pic.twitter.com/rVlDe043yd — Panorama 24 (@Panorama24arg) January 1, 2026

Crans-Montana egy felső kategóriás síparadicsom a svájci Valaisban, ami főként a brit turisták körében népszerű. Berntől mindössze kétórányi található, a Svájci-Alpok szívében, január végén itt rendezik meg az FIS Világkupa sebességi síversenyt.