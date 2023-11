A brit Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS) felülvizsgált adatai szerint 2022-ben a nettó migrációs egyenleg elérte a 745 ezer főt, ami rekordnak számít, mivel a legfrissebb adatok alapján a 2023 júniusáig tartó 12 hónapban 672 ezren érkeztek az Egyesült Királyságba. Az ONS májusban arról számolt be, hogy tavaly ez a szám 606 ezer volt.

A felülvizsgált adatok alapján azonban a tényleges szám közel 140 ezerrel több.

A nettó migrációs egyenleg kiszámítása során a szigetországba érkezők számát veszik alapul a kivándorlás és a bevándorlás arányának figyelembe vételével. A szerdán közzétett adatok alapján ez nőtt a 2022 júniusig tartó 12 hónapos időszakhoz képest, ami 607 ezer fő volt.

Ugyan ez alacsonyabb, mint a tavalyi év meglepő összesített adata, az ONS szerint mégis korai lenne csökkenő tendenciáról beszélni, habár a bevándorlás csökkenését jelzi a növekvő kivándorlás mellett – írja a Sky News.

2019 júliusától 2023 júniusáig a becsült teljes nettó brit migrációs egyenleg 1 millió 611 ezer fő volt, ami 1,8 millió EU-n kívüli személy érkezését, továbbá 81 ezer EU-, illetve 137 ezer brit állampolgár távozását tükrözi. Az idén júniusig tartó időszakban a bevándorlók közül a legtöbben, 968 ezren, nem uniós, 129 ezren uniós állampolgárok, 84 ezren pedig britek.

Ugyanakkor az uniós és a brit állampolgárok is nagyobb számban vándoroltak ki: 10 ezerrel több uniós és 86 ezerrel több brit állampolgár távozott, mint érkezett.

A legtöbben munkavállalás céljából költöztek az Egyesült Királyságba, többségében az egészségügyi szektorba. A statisztikai hivatal szerint ugyanakkor több diák is érkezik a szigetországba, és tovább is maradnak. Hozzátették, a pandémia előtt viszonylag stabil volt a migráció, azóta azonban a minták és a viselkedésformák is jelentősen megváltoztak.

A kormány letörné a számokat

A toryk kritizálni kezdték a számokat: Simon Clarke volt miniszter többek között úgy nyilatkozott, gazdaságilag és társadalmilag is fenntarthatatlan az ilyen magas szintű legális migráció.

A brit kormány továbbra is elkötelezett a migráció csökkentése mellett, ennek érdekében pedig több intézkedést is bevezetett: az országba érkező cserediákok például – néhány indokolt eset kivételével – nem hozhatják magukkal családtagjaikat.

Az Új Konzervatívok felszólították a minisztereket, hogy állítsák le az ápolószemélyzet számára biztosított ideiglenes vízumrendszert, és 20 ezerben maximalizálják az Egyesült Királyságba áttelepülő menekültek számára, hogy a következő választásokig a nettó migrációs arány 226 ezerre csökkenjen.

A múlt hét folyamán a Brit Legfelsőbb Bíróság jogellenesnek ítélte meg Rishi Sunak miniszterelnök azon törekvését, miszerint a menedékkérőket Ruandába küldené.