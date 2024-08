A grazi LKH egyetemi kórház orvosa, akinek a személyazonosságát nem fedték fel, a szakember januárban vihette be magával a 13 éves lányát a műtőbe, hogy lépésről lépésre bemutathasson neki egy műtétet. A beavatkozás során pedig azt is hagyta neki, hogy ő fúrjon lyukat a sürgősségi ellátásra szoruló páciense fejébe.

Az áldozat, a 33 éves Gregor R., egy erdei balesetben ütötte be a fejét annyira, hogy a kórházba szállítása után azonnal meg kellett műteni.

Az eset után idegsebészt és egy másik orvost is elbocsátottak az egyetemi klinikáról, közölte az ügyet kivizsgáló Hansjoerg Bacher, grazi ügyész. Aki egyúttal azt is megerősítette, hogy a két említett orvos és a műtétben résztvevő öt további orvos ellen is súlyos testi sértés miatt nyomoznak a hatóságok.

Sajtóinformációk szerint még mindig a baleset utóhatásaival küzdő páciens csak akkor tudta meg az igazságot a műtétjéről, amikor a rendőrség nyilvánosságra hozta az ügy részleteit – írja a 24.hu

Gregor R. jogi képviselője, Peter Freiberger elmondta, az ügyfele minden érintett ellen jogi lépéseket tervez tenni.

A műtétre és a fúrásra is szükség volt, ez számunkra vitán felül áll. De az már kérdéses, hogy megengednek ilyet egy 13 éves gyereknek

– mondta az ügyvéd, aki szerint az operációnál jelen lévő összes szakember bűnrészesnek tekinthető. A kórház vezetését is bírálta a sértett védője, mivel – állítása szerint – a botrány kirobbanása után senki nem vette fel a kapcsolatot az ügyfelével.

A klinika közleménye szerint a „műtétet komplikációk nélkül zajlott le. Végezetül szeretnénk kijelenteni, hogy nagyon sajnáljuk az esetet és elkötelezettek vagyunk az ügy teljes körű tisztázása mellett”.