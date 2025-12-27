Donald Trump pénteken adott exkluzív interjút a Politicónak. Ennek során saját magát nevezte meg az Oroszország és Ukrajna közötti békemegállapodás végső döntőbírájának.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök várhatóan vasárnap találkozik Trumppal Floridában. Az amerikai elnök elmondta, hogy egy új, 20 pontból álló béketervet is magával visz, melynek keretében egy demilitarizált övezet létrehozását javasolják, emellett pedig a találkozón várhatóan az Egyesült Államok biztonsági garanciáira fókuszálhatnak.

A lap megemlíti azonban, hogy egy korábbi interjújában Trump finoman szólva sem lelkesedett Zelenszkij legújabb kezdeményezése iránt:

„Semmije nincs, amíg én nem hagyom jóvá. Szóval meglátjuk, mit tud felmutatni”

– mondta.

Trump a megjegyzései ellenére úgy gondolja, hogy eredményes lehet a találkozójuk Zelenszkij-vel.