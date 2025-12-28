a UNIAN értesülései szerint áthelyezték a Trump-Zelenszkij találkozó időpontját. A Fehér Ház frissített ütemterve szerint magyar idő szerint 19 órakor találkozik a két vezető egymással. Eredetileg két órával később, magyar idő szerint 21 órakor kezdődött volna a tárgyalás.
Mint ismert, a találkozáson egy 90 százalékban kész béketerv kerülhet szóba Trump kezdeményezésére, miután Ukrajna béketervét Putyin kategorikusan elutasította. Az ukrán elnök számos vezetővel, köztük Mark Carney kanadai miniszterelnökkel, Ursula von der Leyennel és Emmanuel Macronnal is egyeztetett a találkozó előtt.
Elszakadt a cérna: Putyin minden békés megoldást dobott, kiadta a végzetes ukáztAz orosz elnök elutasítja Ukrajna béketervét. Donald Trump ajánlata hamarosan kiderül, miután találkozik az ukrán elnökkel Floridában.
