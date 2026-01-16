„Magyar állami ellenőrzésű média” – ez a felirat jelent meg több, a Fideszhez közel álló szervezet és médium TikTok-profiljának tetején.

A hvg.hu cikke szerint a címkét megkapta a Mathias Corvinus Collegium (MCC), a 2024-ben az MCC-hez került Mandiner, valamint a Mediaworks kiadó legtöbb terméke is, köztük az Origo, a Magyar Nemzet, a HírTV, a megyei napilapok, a Bors, a Metropol, sőt még a Life.hu női magazin TikTok-oldala is. Az oldalaknak legalább tízezer, de több esetben több százezer követőjük van a platformon.

A cikk megjelenésekor kivételt jelentett a szintén többségében az MCC tulajdonában lévő Inforádió, valamint a Fidesz mellett az idei kampányban is nyíltan kiálló TV2 Tények TikTok-fiókja.

A platform a figyelmeztetést a következő tanácsokkal egészíti ki:

Állj meg egy pillanatra, és gondold át, mennyire lehet objektív a fiók.

Mérlegeld, hogy a fiók tartalmaival kormányzati szempontokat képvisel-e.

Keress további, hiteles fiókokból származó tartalmakat.

A Tiktok szerint a jelölés célja, hogy a felhasználókat arra ösztönözze: tudatosabban mérlegeljék, milyen forrásból származik az adott tartalom.

A TikTok átláthatósági központjának legutóbbi, novemberben közzétett jelentése külön is kitér egy magyarországi esetre. A jelentés szerint a platform egy olyan hálózatot azonosított, amelynek tagjai hamis fiókokat hoztak létre a Fidesz számára kedvező narratívák terjesztésére. A TikTok megállapítása alapján a tevékenység több online felületre kiterjedő, összehangolt akció volt, amely összesen 95 fiókot érintett, több mint 131 ezer követővel.