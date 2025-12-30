Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Belarusz területén – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium. A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz-fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.

A minisztérium közlése szerint

a rakétarendszer Oroszország és Belarusz állami vezetőinek döntése alapján került az országba.

A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.

Az orosz államfő korábban azt állította, hogy rakéták a hangsebesség tízszeresével repülnek, ezért a légvédelmi rendszerek nem képesek az új eszköz semlegesítésére. Illetve azt is hangsúlyozta, hogy az Oresnyikek csökkentik az atomfegyverek szükségességét, mérsékelve az ukrajnai harcok nukleáris eszkalációjának az esélyét.