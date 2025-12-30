Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá a katonai szolgálatra való besorozás bevezetéséről 2026. januárjától december 31-ig. 261 000 embert érint, olyan 18 és 30 év közötti állampolgárokat, akik nem tartalékosok. A dokumentum hétfőn jelent meg az orosz nemzetvédelmi minisztérium honlapján – írta az Onet.

„A változások értelmében a polgárok toborzása egész évben zajlik majd. Orvosi vizsgálatokat, pszichológiai megfigyelést végeznek” – olvasható a rendelet egy részletében.

A katonák, tengerészek, őrmesterek és rangidős közlegények, akiknek lejárt a sorkatonai szolgálati idejük, mentesülnek a katonai szolgálat alól.