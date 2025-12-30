Vlagyimir Putyin orosz elnök rendeletet írt alá a katonai szolgálatra való besorozás bevezetéséről 2026. januárjától december 31-ig. 261 000 embert érint, olyan 18 és 30 év közötti állampolgárokat, akik nem tartalékosok. A dokumentum hétfőn jelent meg az orosz nemzetvédelmi minisztérium honlapján – írta az Onet.
„A változások értelmében a polgárok toborzása egész évben zajlik majd. Orvosi vizsgálatokat, pszichológiai megfigyelést végeznek” – olvasható a rendelet egy részletében.
A katonák, tengerészek, őrmesterek és rangidős közlegények, akiknek lejárt a sorkatonai szolgálati idejük, mentesülnek a katonai szolgálat alól.
Moszkva: az ukránok Putyin novgorodi rezidenciáját próbálták megtámadniOroszország hétfőn azzal vádolta Ukrajnát, hogy az éjszaka folyamán 91 drónt lőtt ki Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen. Zelenszkij szerint hazugság az egész. Erről itt olvashat >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!