Az Iszlám Állam egyik Bécsben élő támogatója került rendőrkézre még szeptemberben, – az Izrael ellen elkövetett, október 7.-i Hamász-támadás előtt, – miután az internetes közösségi oldalakon közzétett bejegyzései alapján lebukott: a radikalizálódott fiatal terrortámadást akart végrehajtani a bécsi főpályaudvaron szeptember 11-én, a 2001-es New York-i merénylet évfordulóján. A járókelők elleni merényletet tervező iszlamistát aznap az utcán tartóztatták le a Vega különleges alakulatai, azóta a bécsi ügyészség terrorszervezetben és bűnszervezetben való részvétel gyanúja miatt folytat ellene nyomozást.

Nyíltan agitált a közösségi médiában

Letartóztatása után a 17 éves fiatalt az úgynevezett DyRiAS eljárásnak vetették alá, ami a „dinamikus kockázatelemző rendszerek” rövidített elnevezése.

Az osztrák sajtóban a hatóságok most közzétették ennek részleteit, amellyel a lakosságot és az osztrák főváros látogatóit igyekeznek nyugtatni, hogy a rendőrség és a Bécsi Állami Alkotmányvédelmi és Terrorizmus Elleni Hivatal (LVT) – a külföldi titkosszolgálatokkal együttműködve – uralják a mostanra elharapózott, feszült helyzetet Ausztriában.

A DyRiAS rendszer 13 kulcsfontosságú viselkedési területet vizsgál meg annak megállapítására, hogy az érintett egyén az erőszakos radikalizálódás jeleit mutatja-e – részletezi a MeinBezirk.at hírportál.

Elismerésre vágyott, ezért meg is halt volna

Ebben az esetben – a kihallgatások során és a fiatal korábbi tevékenységei alapján – mind a 13 vizsgált területen megerősítették a tartós radikalizálódás tényét, illetve számos, vörös zászlós (red flag) tényezőt.

Eszerint

A tinédzser arra vágyott, hogy az Iszlám Állam támogatóinak közösségében éljen, és ott elismerjék, ezért egy ISIS által uralt harci övezetbe is el akart utazni, hogy felvértezze magát a nyugati akciókhoz.

A Bécsben élő fiatal fegyverekhez is hozzáfért az osztrák fővárosban, és többnyire szélsőséges környezetben tartózkodott. Például rendszeresen ellátogatott egy mecsetbe Bécs tizenkettedik kerületében, ahol radikális iszlamisták közös imákat és prédikációkat tartanak.

Az Iszlám Állam ideológiái által erősen befolyásolt, potenciális támadó leginkább azzal tűnt ki, hogy a Telegramon, a TikTokon és az Instagramon keresztül kapcsolatba lépett hasonló gondolkodású emberekkel, és radikális tartalmú, csoportos chat-ekben vett részt. A pályaudvari támadás tervét is egy iszlamistákkal folytatott Telegram-csevegésben jelentette be, amelyhez tettestársakat toborzott.

Azt írta, hogy a támadás során hajlandó meghalni is, hogy bekerüljön a paradicsomba. Ezt az eszmét később a rendőröknek is meggyőződéssel kifejtette.

A bejegyzése szerint a merénylet előtt pisztolyokat tervezett vásárolni egy bécsi fegyverboltban, de azt a kora miatt nem tehette meg. Lőfegyverek híján ezért 20 euróért egy 16,5 centiméter pengehosszúságú terepkést szerzett be az akcióhoz.

A külföldi hírszerzéstől érkezett a figyelmeztetés

Ezen tények alapján a terrorelhárítók a DyRiAS eljárásban megállapították a potenciális erőszakos cselekmények „magas kockázati tényezőit”, illetve azt, hogy az elkövető akár a saját halála árán is képes lett volna végrehajtani a támadást. Az ügyészség azt is kiemelte a vádiratban, hogy ezek a fiatalok „visszatérő öngyilkossági gondolatoktól” szenvednek, és „nagymértékben radikalizálódtak”.

Felmerülhet a kérdés, hogy korábban miért nem léptek fel az állami véderők a nyilvánosan posztolgató iszlamista fiatallal szemben, ám ezt a jelenlegi jogi helyzet Ausztriában nem teszi lehetővé, még a közösségi oldalak megfigyelhetőségével se – más kérdés, ha állampolgári bejelentés érkezik az ilyen gyanús megnyilvánulásokról. Az osztrák hatóságok csak akkor vettek tudomást a gyanúsítottról, amikor egy külföldi titkosszolgálat konkrét tippet adott rá – írja a lap.

Kiderült: a fiatalember közvetlenül a tervezett támadás előtt egy szelfit is posztolt a Telegramon, amit otthona pincéjében rögzített és azon – terepszínű pólóban, robbanó övnek tűnő mellényben, egy harci késsel és az ujján Mohamed próféta pecsétgyűrűjével –egyértelműen azt a bécsi támadót utánozta, aki három évvel ezelőtt, november 2-án négy embert ölt meg Bécs belvárosában, mielőtt a rendőrség lelőtte. Mint a pályaudvaron merényletet tervező fiatal elárulta, az egykori terroristával – egy korábbi börtönbüntetése leteltével, még 2019-ben – személyesen tartotta a kapcsolatot.

Többeket megfigyelés alatt tartanak

A közelmúltban történt terrorfenyegetések, illetve a gyakori tüntetések miatt a hatóságok jelenleg legalább tíz radikális, „magas kockázatú” menedékkérőt tartanak szemmel Ausztriában, akik évek óta élnek a nyugati szomszédos országban.

A közel-keleti fejlemények miatt ugyanakkor a terrorelhárítás feltételezi, hogy a radikálisok ennél is többen vannak elvegyülve a lakosok között. Ezeket az embereket potenciális fenyegetésnek tekintik, mert bármikor támadást hajthatnak végre – közölték.

Az Exxpres.at információi szerint például a hatóságok kivételesen veszélyesnek minősítenek egy olyan, szintén 17 éves bevándorlót, akit idén januárban ítélt el a bécsi büntetőbíróság terrorszervezet támogatása miatt. A radikális fiatal az iskolájában az Iszlám Állam propagandaanyagát terjesztette, ahol a terrorszervezet emblémájával ellátott machetével járőrözött.

Alig három hónappal a szabadulása után ez a fiatal állítólag újrakezdte a propagandát, és egy bűntársával együtt légfegyverrel combon lőtt egy padon ülő férfit. Ezért november végén ismét bíróság elé állítják.