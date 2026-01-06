A Fuerte Tiuna egy óriási laktanya Caracasban, itt működik a védelmi minisztérium, itt van az alelnök rezidenciája és itt "tengette" napjait egy neki épült, megerődített épületben Maduro és neje is. De jelentős hadianyagot is tároltak a bázison, írja "A háborúk világa, a világ háborúi" Facebook-oldal legújabb szakmai bejegyzésében.

Azt jelenleg nem tudjuk, hogy a bázis egy részét a támadás megkezdése előtt lőtték szét vagy a helikopterek érkezése után. Amit tudunk, hogy az akciót a 160th Special Operations Aviation Regiment hajtotta végre. Az USA-ban megépítették az elnöknek otthon adó épület mását és ezen gyakoroltak a kommandósok, folytatódik a bejegyzés.

Vélhetően 2-3 db MH-60 szállította a Night Striker speciális katonákat ( a gépek 4 fő személyzet és 14 fő deszantos szállítására képesek), tehát az akcióban 28-42 fő vehetett közvetlenül részt, akik a professzionális felkészülésben, a legjobb minőségű felszerelésben és a meglepetésben bízhattak.

A helikopterek nagy valószínűséggel leszálltak az elnök épületének a közelében, de még valószínűbb, hogy le se szálltak, hanem kötélen ereszkedtek le a támadók. A csapatot 2-3 harci helikopter közvetlen tűztámogatással biztosította, illetve elszeparálta a laktanya több részétől. Hiába rohantak volna a testőrség segítségére, a biztosító helikopterek gondoskodtak róla, hogy ne jussanak oda, folytatódik a bejegyzés.

Kép: A háborúk világa, a világ háborúi Facebook-oldal

Tehát a sorsdöntő harcot Maduro testőrsége és a speciális erők támadó csapata vívta meg. Az elnöki testőrség viszonylag nagy létszámú volt, amire az is utal, hogy Kuba 32 "kiküldöttének" a halálát ismerte el. Ehhez jött minden bizonnyal néhány venezuelai és oroszok is lehettek a bázison. A gyors akció arra utal, hogy utóbbiak nem tudtak beavatkozni az elnök elfogására irányuló akcióba.

Az események vélhetően pár perc alatt, villámgyorsan lezajlottak. Az őröket leküzdötték, hiszen vélhetően még azt is tudták, hová vannak felállítva: az információkat a CIA szállította, illetve vélhetően egy-két bennfentes. Az elnöknek még arra se volt ideje, hogy a minden irányban acélfallal körbezárt biztonsági szobájába meneküljön.

Az akciót a légierő néhány vadászgépe is biztosította, mert ugyan megszórták a légvédelmet meg a légierőt is, de legalább 3-4 gép volt közvetlenül a bázis környékén (nagy magasságban, hogy ne zavarják a helikoptereket) és még ki tudja mennyi gép Caracas légterében. Amerikai oldalon nem volt halott, csak sebesült, illetve egy helikopter találatot kapott, de röpképes maradt, elrepült.

Az akció kapcsán érdemes megemlíteni az oroszok hosztomeli akcióját is, amely kudarcot vallott. Az oroszok 2022 februárban kísérletet tettek arra, hogy villámgyors légideszanttal elfoglalják a Kijev melletti Antonov (Hosztomel) repülőteret. A terv az volt, hogy ide szállnak le a nehézgépek, és napok helyett órák alatt bevonulnak Kijevbe. Az ukrán ellenállás miatt az akció az orosz háború egyik leglátványosabb korai kudarcává vált.