A Kreml elfogadta Alekszandar Vucsics szerb elnök bocsánatkérését, amiért hibázott, és az ENSZ Közgyűlésében megszavazta az Ukrajnáról szóló oroszellenes határozatot – írja a Ria Novosztyi.

– mondta Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő.

Korábban a szerb delegáció támogatta az Ukrajna és nyugati partnerei által a Közgyűlés elé terjesztett határozattervezetet. Vucsics később azt mondta, hogy ez hiba volt – Szerbiának tartózkodnia kellett volna –, és bocsánatot kért a polgároktól. Elmondása szerint a szerbek úgy szavaztak, ahogy kellett volna, azaz tartózkodtak az Ukrajnáról szóló második, amerikai állásfoglalás mellett.

A határozat, amelyet Ukrajna több mint 50 ország társszerzőjeként fogalmazott meg, azt követeli, hogy Moszkva azonnal vonja ki minden csapatát a szomszédos ország területéről, és egyoldalúan szüntesse be az inváziót. A dokumentum mellett 93 ország tette le a voksát, 18-an azonban ellene szavaztak, köztük Oroszország, az Egyesült Államok, Magyarország, Izrael, Fehéroroszország és Észak-Korea. 65 ország tartózkodott.

Adoption of today's UNGA resolution on an early & just peace in Ukraine confirms the importance of upholding the UN Charter & respecting all countries' territorial integrity & sovereignty.



Peace in Ukraine. In line with the Charter.



✅ 93 votes in favor

❌ 18 votes against pic.twitter.com/JYp7d5K0Sv