A 20 négyzetméteres vagy az alatti méretű lakások átlagosan 18,5 millió forintos kiadást jelentenek, vagyis a fővárosi átlagnál 39,5 millióval kevesebbet költenek rájuk a vevők. Ellenben négyzetméterenként átlagosan 1,08 millió forintot, vagyis a budapesti használt lakások átlagánál 20 százalékkal többet kérnek értük az eladók. Kislakásra Budapesten 350 ezer-1,63 millió Ft/m2 között költöttek a vásárlók a Duna House idei értékesítési adatai alapján.

Ismét fokozódott a befektetők aktivitása is, ettől függetlenül az összes hazai ingatlantranzakciót vizsgálva mérséklődött a minilakások iránti érdeklődés. A tavalyi 1 százalékról, 0,6 százalékra csökkent az arányuk. 2024-ben is többségében a fővárosban (64 százalék) találtak gazdára ezek a kislakások, az értékesített 20 négyzetméteres vagy az alatti ingatlanok 36 százaléka vidéki minilakás vagy kerttel rendelkező kisház volt. A kis alapterület országszerte továbbra is főként a befektetőket (60 százalék) vonzotta leginkább, a tranzakciók ötöde kisebb ingatlanba költözés miatt, 13 százalékuk első lakás szerzése céljából zárult.



A megvalósult adásvételek között már érezhető a befektetők jelenléte, 2025-ben pedig további erősödést várunk mind az otthonteremtők, mind a befektetési céllal szerződők körében. A rövid távú lakáskiadás szabályozása azonban már most formálja a keresletet, amely nem csak a preferált lokáció terén, de a választott ingatlanok méretén is érezhető

– kezdte Máté Ferenc a Duna House vezérigazgató-helyettese.

A budapesti minilakások iránti érdeklődés terén látható a változás: a többség (55 százalék) még mindig befektetési céllal választja ezeket a lakásokat, míg a tavalyi 9 százalékról 15 százalékra emelkedett az első lakást vásárlók aránya a csekély alapterületű ingatlanok tranzakciói között, 20 százalék kisebbe költözés, 10 százalék a generációk különválása miatt szerződött ilyen méretű lakásra.

Míg 2023-ban a legtöbb apró otthon Terézvárosban, Erzsébetvárosban, valamint a XIII. kerületben talált gazdára, addig az idén új tulajdonoshoz került minigarzonok zöme Erzsébetváros mellett a IV., valamint a XX. kerületben helyezkedett el.

Akár bérbeadás útján tervezik hasznosítani, akár saját használatra keresik az ügyfelek az alacsony élettérrel rendelkező lakásokat, mindenképpen érdemes az átlagosnál magasabb négyzetméterárakkal számolni. Idén a használt, fővárosi ingatlanok átlagos négyzetméterára 903 ezer forintra emelkedett, míg a minilakásokat átlagosan 1,08 millió forintért lehetett megvásárolni, ami 20%-os eltérést jelent.

Tavalyhoz képest a kislakások négyzetmérerenként 4 százalékkal lettek drágábbak Budapesten, és átlagosan 18,5 millió forintos ráfordítást igényeltek a vevők részéréről, míg egy fővárosi, átlagos, 64 négyzetméteres használt lakás megvásárlása 39,5 millió forinttal kerül többe.

Millió feletti négyzetméteráron a fővárosi kislakások 6 százaléka kelt el, a legtöbbet, 1,63 millió forintot az I., valamint a II. kerületben található minigarzonok esetében fizettek a vevők, míg a legalacsonyabb négyzetméterárat (350 ezer Ft/m2) egy pesterzsébeti kislakásért kért az eladó a Duna House 2024. január-október közötti értékesítési adatai alapján.