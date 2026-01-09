A legnagyobb támogatás talán a közszolgálati dolgozókat érinti, akik idén januártól évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő otthontámogatásra jogosultak. Ezt az összeget önerőként használhatják fel lakásvásárláshoz, illetve meglévő lakáshitelük törlesztésére is fordíthatják, ugyanakkor nem használható fel előtörlesztésre vagy végtörlesztésre. Becslések szerint az intézkedés 100 ezer embert érinthet, vagyis éves szinten 100 milliárd forintos kiadást jelenthet a költségvetés számára.

„Mivel az új otthontámogatás önerőként is felhasználható, ezért akár a 2025-ben elindított 3 százalékos kedvezményes kamatozású Otthon Start programmal is kombinálható. Az évi egymillió forintos összeg kistelepüléseken akár teljes egészében lefedheti egy ingatlan önerejét, vagyis olyanok is megjelenhetnek vásárlóként a piacon, akik eddig nem juthattak saját lakáshoz vagy házhoz” – emelte ki az intézkedés kapcsán Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Szintén az Otthon Start programot érintő változás, hogy a helyi önkormányzatok döntésének függvényében a jövőben akár zártkerti ingatlanokra és külterületi ingatlanokra is felvehető lesz a kedvezményes hitellehetőség. Ugyancsak az Otthon Start program népszerűségét növelheti februártól az úgynevezett társasházi építményi jog bevezetése, mely azt jelenti, hogy már az építés alatt álló társasházban is tulajdoni lapon bejegyezhető jog keletkezik a vevő javára, amely majd a lakás átadásakor automatikusan tulajdonjoggá alakul.

További keresletnövekedés

Az új jogszabályok mellett a lakáspiaci keresletet növelhetik a különböző állami transzferek, illetve az adókedvezmények kiszélesítése. Ide tartozik, hogy januártól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák szja-mentességet élveznek, ami havi szinten több tízezer forintot hagyhat a családoknál. Februárban pedig a fegyveres testületek dolgozói hathavi fegyverpénzt kapnak, ami egyszeri összegként szintén megjelenhet a lakáspiacon is.

Előbbi intézkedés elsősorban a havi törlesztőrészletek kifizetésében nyújthat segítséget, hiszen megnő az érintett családok elkölthető jövedelme. Emiatt akár olyan vásárlók is megjelenhetnek a lakáspiacon, akik eddig nem engedhették meg maguknak a törlesztőrészletek kifizetését.

„Arra számítunk, hogy 2026-ban is az Otthon Start határozza majd meg a lakáspiacot, főleg az első negyedévben élénkülhet ismét látványosan a kereslet” – emelte ki Valkó Dávid. Ebben nagy szerepe lehet az újlakás-kínálat bővülésének, hiszen több ezer lakás értékesítése indulhat el nemzetgazdasági szempontból kiemelt, legalább 250 lakásos beruházások keretében országszerte, ahol a lakások minimum 70 százaléka megfelel az Otthon Start program kritériumainak.

Kérdés persze, hogy a kereslet élénkítése milyen hatással van a lakásárakra. A Magyar Nemzeti Bank novemberben megjelent lakáspiaci jelentésében közel 30 százalékos áremelkedést prognosztizált 2025-re, részben az Otthon Start hatására. „Lassan elérhet a tűréshatárához a piac, bár az árak még 2026-ban is tovább kúszhatnak felfelé, de várhatóan kisebb mértékben, mint tavaly” – emelte ki ezzel kapcsolatban az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.