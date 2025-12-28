A hideg beköszöntével azonnal téliesíteni kell a vízmérő berendezést. Ilyenkor a hatályos jogszabályok értelmében a fagykárok következtében elfolyt víz díja, a mérőcsere költségei és a tönkrement vízmérő ára is mind-mind a fogyasztóra hárulnak.

A Pénzcentrum gyűjtése szerint ilyenkor érdemes nikecellel szigetelni a rendszert, és ellenőrizni kell az aknát és pincéket és vízteleníteni a nem használt ingatlanokat.

A lap azt írja, a csőtörés jelei lehetnek, ha például víz használata nélkül is forog a vízmérőn a csillagkerék, továbbá, ha az üveg deformálódik vagy megreped. Ekkor értesíteni kell a szolgáltatót.

A cikkben hangsúlyozzák, hogy a költségek elkerülése érdekében javasolt rendszeresen ellenőriztetni a hálózatot, mivel ezzel akár tízezrekben mérhető megtakarítást érhetünk el.