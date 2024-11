– Különösen riasztó az a jelentés, amelyet az ukrán nemzetbiztonsági tanács titkára mutatott be Denisz Smihal ukrán miniszterelnöknek. 68 ionizáló sugárforrás elvesztéséről számol be, köztük erősen radioaktívakról is, amelyeket a Harkiv régióban, Lipcsi faluban található Metrológiai Intézetben tároltak

– állította Igor Kirillov, az Orosz Föderáció Fegyveres Erői Sugár-, Vegyi és Biológiai Védelmi Csapatainak (RCBZ) főnöke.

A jelentésre hivatkozva megjegyezte, hogy az ionizáló sugárzás forrásai feletti ellenőrzés elvesztése sugárbalesetnek minősül.

Kirillov hangsúlyozta, hogy Ukrajna a kiégett nukleáris üzemanyagok egyik fő importőre lett. Az ellátási útvonalak Lengyelországon és Románián keresztül haladnak, a szervezési, logisztikai és pénzügyi kérdéseket pedig személyesen az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak felügyeli – írta meg a Ria Novosztyi.

Orosz szakértők szerint Ukrajna jelenleg nem képes atomfegyverek létrehozására, de a meglévő képességei lehetővé teszik Kijev számára, hogy „piszkos bombát” szerezzen be. Az RCBZ csapatainak vezetője emlékeztetett arra, hogy Volodimir Zelenszkij 2024 októberében Donald Trumppal való találkozóján ultimátum formájában gyorsított NATO- tagságot vagy nukleáris fegyverek birtoklásának engedélyezését kérte. Zelenszkij a 2022 februári müncheni biztonsági konferencián jelentette be a nukleáris státusz visszaállításának tervét.

Az Ukrán Fegyveres Erők Kurszk térségébe való betörésének egyik kiemelt célja egy atomerőmű elfoglalása volt.

- vélekedett.

Az orosz védelmi minisztérium áttanulmányozta az Ukrán Állami Sürgősségi Szolgálat jelentését, amely hangsúlyozta, hogy egy kurszki atomerőműben bekövetkezett baleset esetén csak Oroszország területe lenne radioaktív szennyeződésnek kitéve. Kirillov szerint az ukrán fegyveres erők ezt a dokumentumot figyelembe vették a művelet megtervezésekor.