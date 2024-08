A bankok által fizetendő pénzügyi tranzakciós illeték mértékét 2024. augusztus 1-től emelte meg a kormány - emlékeztet a BiztosDönés.hu. A szakportál pénzügyi szakértője felhívta a figyelmet, hogy noha az illeték alanya a bank, átháríthatja azt az ügyfelekre.

Mivel ez egy jelentős emelkedésnek számít, ezért a bankok nem vállalják át ezt az ügyfelek helyett, hanem továbbhárítják rájuk. Most ezt csak a vállalkozókkal tehetik meg, mert a lakossági ügyfélrétegre díjstopot rendelt el a kormány 2024. december 31-ig

- húzta alá Gergely Péter.



A korábbiakhoz képest egy nagybank, a Raiffeisen Bank és három, a kis- és középvállalkozók számára még szóba jöhető kis bank jelentette be az illeték áthárítását. Közülük a KDB Bank egyedi megoldást választott: a 2024. augusztus 1. után szerződött ügyfelek azonnal a már most is érvényben lévő, magasabb illetéket fizetik, a korábban szerződött ügyfelek viszont csak október 1-től.



A vállalkozókra történő áthárítás - azaz a banki díjemelés - kezdete bankonként az alábbi:

Az illeték megemelésével párhuzamosan a kormány az illetékköteles határról is döntött: ez 20.000 forintról 50.000 forintra növekedett, lakossági átutalási tranzakciónként. A banknak tehát csak e feletti, lakossági tranzakciós összegek esetében, az 50 000 forintos összeg feletti részre kell illetéket fizetnie az állam felé, de ezt a kedvezményt általában nem adják tovább az ügyfeleknek.

A két bank, a K&H Bank és a Raiffeisen Bank bejelentette: augusztus 1-től a nagyobb összeg után számítja csak fel a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjat a lakossági ügyfelek számára.

A kisebb bankok közül a KDB Bank és a Polgári Bank is meglépte ugyanezt, így mindkét banknál 50 000 forint az illetékmentesség határa 2024. augusztus 1. óta.

A vállalkozók számára ugyanakkor az OTP Bank tett közzé egy kedvező változást: a hitelintézet a forgalmi különdíjas (2013. február 4-től igényelhető) díjcsomagokban 2024. augusztus 1-től az év végéig nem számít fel banki díjat a pénzügyi tranzakciós illetéknek megfelelő banki díjon felül, a bankon belüli átutalások esetében.

A kormány egyúttal döntött egy kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték bevezetéséről is, melyet a devizaváltás és egyes pénzügyi eszközök megvásárlása esetén kell megfizetniük a bankoknak az állam felé.

Ennek mértéke tranzakciónként 0,45 százalék, de maximum 20 000 forint. Ezt a külön díjat a devizaváltáskor, illetve egyes pénzügyi eszközök megvásárlásakor az alábbi időponttól vezeti be a bank (más bankok még nem közöltek erről információt):

MagNet Bank: 2024. október 1.

UniCredit Bank: 2024. október 1.

A BiztosDöntés.hu összeállítása szerint több banknál is van lehetőség megmenekülni a pénzügyi tranzakciós illeték alól az elektronikusan indított lakossági átutalások esetében, azaz a netbankból vagy mobilapplikációval, 2024. december 31-ig biztosan, de sok esetben várhatóan még utána is.

2025. január 1-től kezdve mind az illetékemelés, mind pedig az új kiegészítő illeték megjelenik majd a lakossági díjazásban is.

Gergely Péter szerint a lakossági ügyfelek a 2025-ös évben a megszokottnál nagyobb díjemelésekkel találkoznak majd, mert az év első felében egyszerre hat majd