A TikTok Egyesült Államok-beli esetleges leállása miatt már egy másik kínai alkalmazás keltette fel a figyelmet. Az amerikai felhasználók a Xiaohongshu (angolul RedNote néven ismert) kínai rövid formátumú videoalkalmazáshoz özönlenek – írta meg a techcrunch.com. Az alkalmazás ma az első helyre került az ingyenes alkalmazások között az amerikai App Store-ban. Ez egyben a legnépszerűbb közösségi hálózati alkalmazás az összes ingyenes iPhone-alkalmazás között.

Számos TikToker hirdeti a Xiaohongshu-t a fiókjában, és arra ösztönzi követőit, hogy térjenek át a platformra.

Peking továbbra is azt szeretné, hogy a TikTok az anyavállalat, a ByteDance Ltd. tulajdona maradjon, a cég pedig az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságához benyújtott fellebbezéssel vitatja a várható betiltást. A bírók azonban a január 10-i viták során jelezték, hogy valószínűleg betartják a törvényt – írta meg a Bloomberg.

Magas rangú kínai tisztviselők már megkezdték a TikTok azon terveinek megvitatását, hogyan működjenek együtt Donald Trump adminisztrációjával, amelyben Musk is részt vesz. A Trump egyik legközelebbi szövetségesével kötött nagy horderejű megállapodás vonzó a kínai kormány számára, amely várhatóan beleszólhat abba a döntésbe, hogy a TikTok végül eladásra kerül-e. Musk több mint 250 millió dollárt költött Trump újraválasztásának támogatására, és kiemelkedő szerepet kap a kormány hatékonyságának javításában.

Az egyik forgatókönyv szerint az X – a korábbi Twitter – átvenné az irányítást a TikTok US felett, és együtt irányítaná a vállalkozásokat. Az Egyesült Államokban több mint 170 millió felhasználója van a TikToknak, és ez még több hirdetőt vonzana be. Musk egy külön vállalatot is alapított, az xAI-t, amely profitálhat a TikTok által generált hatalmas adatmennyiségből.

Azt nem tudni, hogy a ByteDance mennyit tud a kínai kormány megbeszéléseiről, arról sem, hogy a TikTok és a Musk részt vett-e benne. Az sem világos, hogy Musk, a TikTok és a ByteDance tárgyalt-e az esetleges megállapodás feltételeiről.

Musk és társai hallgatnak.

Elon Musk áprilisban közzétette, hogy szerinte a TikToknak továbbra is elérhetőnek kell lennie az Egyesült Államokban, mert a tiltás ellentétes lenne a szólás- és véleményszabadsággal, és Amerika nem ezt képviseli.

A ByteDance és a TikTok képviselői sem válaszoltak semmire.

A pekingi tárgyalások azt sugallják, hogy a TikTok sorsa már nem a ByteDance kizárólagos irányítása alatt áll. A kínai tisztviselők elismerik, hogy kemény tárgyalások elé néznek a Trump-kormánnyal a vámokról, az exportellenőrzésekről és más kérdésekről, és a TikTok-tárgyalásokat a megbékélés lehetséges területeként látják.

A kínai kormány úgynevezett aranyrészvényt birtokol egy ByteDance leányvállalatban, amely befolyásolja a vállalat stratégiáját és működését. A pekingi exportszabályok megakadályozzák a kínai vállalatokat, hogy eladják szoftveralgoritmusaikat, mint amilyen a TikTok szerves része.

A Bloomberg Intelligence elemzői tavalyi becslései szerint a TikTok egyesült államokbeli tevékenysége körülbelül 40-50 milliárd dollárra tehető. Ez még a világ leggazdagabb embere számára is jelentős összeg.

Azt nem tudni, hogy

Musk hogyan hajthat végre egy ilyen tranzakciót,

szükség lenne-e más részesedések eladására,

és az Egyesült Államok kormánya jóváhagyná-e.

2022-ben 44 milliárd dollárt fizetett a Twitterért, és még mindig jelentős hiteleket fizet.

A témában jártas szakemberek szerint Musknak jó híre van a ByteDance számos alkalmazottja körében Kínában. Nagyon sikeres vállalkozónak tekintik, akinek tapasztalata van a kínai kormánnyal való kapcsolattartásban a Tesla Inc. üzletén keresztül.

A ByteDance vezetői többször is hangoztatták, hogy prioritásuk az amerikai törvénykezés elleni küzdelem, amely előírja, hogy a pekingi székhelyű vállalat eladja vagy leállítja az Egyesült Államok működését nemzetbiztonsági aggályok miatt. A TikTok ügyvédei azzal érveltek, hogy a jogszabály sérti az alkotmány első kiegészítése szerinti szólásszabadságra vonatkozó törvényeket.

Bírósági beadványban kérte Donald Trump, hogy halasszák el a TikTok betiltását, mert szerinte az egyik oldalon a szólásszabadság, a másik oldalon pedig külpolitikai és nemzetbiztonsági aggályok vannak - ezek között kellene a nemrég megválasztott elnöknek döntenie. A kitiltás egyébként pont egy nappal beiktatása előtt történne meg. Erről itt olvashatnak többet >>>

Gyakorlati szempontból a TikTok egyesült államokbeli üzletágának leválasztása rendkívül összetett lenne, és mind a kínai, mind az Egyesült Államok részvényeseit érintené. Musk közben abban a helyzetben van, hogy befolyásolja a Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat olyan üzletekkel, amelyek a világ két legnagyobb gazdaságán átnyúlnak. A Tesla 2019-ben hatalmas gyárat épített Sanghajban, és azóta a vállalat legnagyobb gyártóbázisává bővítette a létesítményt.