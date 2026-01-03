Ma napközben már túlnyomóan napos időjárás várható. Időnként megélénkülhet a nyugatias szél. Kora délután 3 fok körüli hőmérsékleteket mérhetünk a térségben – írta az Időkép.

Vasárnap hajnalban, reggel délen, délkeleten havazhat. Napközben északon tisztul ki többfelé az ég és több órára kisüt a nap, de a déli tájakon maradnak felhősebb körzetek. Kisebb hószállingózás délután sem kizárt az ország délkeleti csücskében. Több helyen élénk, északon néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban -7, 0, kora délután -2 és +4 fokot mérhetünk.



Hétfő ismét a felhők veszik át a főszerepet, délen, délkeleten számíthatunk hóra, havas esőre, néhol ónos esőre. A légmozgás nem lesz jelentős, időnként az északkeleti tájakon élénkülhet fel az északkeleti szél. Erősen fagyos lesz a hajnal, északon helyenként -10 fok alá mehetünk, majd kora délután -2 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk.

Kedden túlnyomóan erősen felhős, borult időre készülhetünk. Délután délnyugat felől újabb havazás, több helyre intenzív havazás érkezhet. Az északias szél a Dunántúlon megélénkülhet. Napközben -3, +1 fokra van kilátás.