Szombat éjszaka dél, illetve nyugat felől beborult az ég, és főleg hazánk déli felén – keleti irányba – több helyen volt néhány centiméteres réteget képező havazás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és 0 fok között alakult, bár északkeleten ennél pár fokkal hidegebbet mértek.

Vasárnap északnyugat felől csökken a felhőzet,

nagy területen több órára kisüt a nap, míg a délkeleti, déli területeken nagyrészt borult marad az idő.

Délig várhatóan ezeken a területeken is alábbhagy a gyenge havazás, viszont az északnyugati, nyugati szél megélénkül, rontva a hőérzetet. A hőmérsékleti csúcsérték -1 és +4 fok között alakul, a tartósan felhős részeken hidegebb lesz az idő – jelentette a Met.hu.

Megcibálja az érzékenyeket a mediterrán ciklon

A hétvége további részében a déli mediterrán ciklon frontrendszere lesz meghatározó, ami nem kíméli az arra érzékenyeket, ráadásul kettészakítja az országot a humánmeteorológiai hatásokban. Az Egészségkalauz arra figyelmeztet: a délen élők kapnak erősebb meteogyógyászati hatásokat, az északiaknak némiképp kedvezőbb lehet a nap, bár ott sem lesz eseménytelen.

A kettősfront jellegű tünetek között erősebben felléphet

a vérnyomás ingadozása, a gyakori szédülés, a reggeli órákban erősebb görcsös és ízületi panaszok.

Északon inkább a hidefronti hatás miatt mellkasi diszkomfortok, fejfájás erősödhet fel.

A kültéri programokhoz északon lehetnek kedvezőbb körülmények, ahol a felhőzet csökkenése után több órás napsütésre is van kilátás, míg az erősebb szél miatt délen alacsonyan alakul a hőérzet, ezért fontos a megfelelő öltözködés, autóvezetéskor pedig a fokozott figyelem a fronthatások miatti fáradtság ellenében.

Hétfőtől

a mediterrán ciklon komoly következményeivel kell számolni országszerte,

több napos frontsorozattal, szélsőséges időjárással.

Beköszöntenek a nappali mínuszok

Érkezik ugyanis a zimankós, kellemetlen idő: dél felől beborul az ég, és egy csapadékzóna húzódik fölénk, bár hétfő estig északnyugaton, északon még nem fog esni. Döntően

havazás várható az első igazi januári munkanapon,

míg a keleti határ közelében egyre inkább ónos eső, havas eső, eső valószínű.

Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül, a minimum-hőmérséklet -8 és -2 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi tájakon ennél hidegebb is lehet az idő. A maximum-hőmérséklet -2 és +2 fok között valószínű.