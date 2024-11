Rengeteg sztár, influenszer és hétköznapi nő is használja a botox injekciós szépészeti beavatkozást a mimikai ráncok eltüntetésére. De amellett, hogy ez kissé drága, kockázatokat is rejt magában. Nem véletlen, hogy nők hosszú sora keresi a hasonló szépségápolási megoldásokat, amelyek lehetőleg olcsóbbak és természetesebbek is.

A Femina írása szerint a 39 éves Arielle Lorre ezt meg is találta.

Az influenszer bevallotta, hogy eddig háromhavonta körülbelül 800 fontnyi, vagyis közel 391 ezer forintnyi összeget költött botox injekciókra, hogy feszesen tartsa bőrét.

Egy évvel ezelőtt azonban úgy döntött, leáll velük. Azóta egy általa botoxalternatívának nevezett japán arctapaszt használ, ami gyakorlatilag egy ragasztószalaghoz vagy egy sebtapaszhoz hasonlít.

@ariellelorre how I apply face tape before bed for smooth skin ✨ ♬ original sound - Arielle Lorre

Miként a TikTok-on is megmutatta, ezeket ragasztja fel oda, ahol a mosolyráncok és a szarkalábak kialakulnak, kifeszítve a bőrét.

Egy tekercset körülbelül tízezer forintért vásárol meg, ami nagyjából három hónapra elegendő számára.

Így a korábbi szépségipari kiadásainak töredékét fizeti a ránctalanító szépészeti eljárásra.