A magyar pezsgő- és habzóborpiac csendben, de látványosan átalakult az elmúlt években: miközben a volumen enyhén csökkent, az értékesítés nőtt, a fogyasztók egyre tudatosabbak lettek, és már nem csak szilveszterkor nyitnak pezsgőt.
A prosecco robbanásszerű térhódítása, a prémium pezsgők erősödő presztízse és a fiatal generációk változó ünneplési szokásai teljesen új irányba terelik a piacot.
„A fiatalabb generációk kevésbé ragaszkodnak a hagyományos ünnepi formákhoz, és sokkal inkább az élmény, a közösség és a vizuális megjelenés számít számukra. Nyitottabbak a könnyed habzóborokra, a koktélalapként használt pezsgőkre és az alkoholmentes alternatívákra is. Számukra a pezsgő nem feltétlenül ünnepi kötelező elem, hanem egy stílusos italválasztás egy adott alkalomhoz”
– hangsúlyozta az Economxnak Müller Kornél. A Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a magyarországi pezsgőpiac teljes volumenben ugyan enyhén csökkent, de értékben nőtt, amit részben az infláció, részben pedig a prémium termékek iránti fokozódó érdeklődés magyaráz.
Emellett egyre több alkalom kapcsolódik pezsgő- vagy habzóbor-fogyasztáshoz: nem csak az év végi ünnepek, hanem brunchok, baráti találkozók, nyári események is.
A könnyedebb pezsgők-köztük például a Prosecco – dinamikusabban fejlődnek, míg a hagyományos eljárással készült pezsgők kisebb volumenben, de egyre erősebb presztízzsel vannak jelen a piacon.
Kihívás december végén
A pezsgő továbbra is szezonális termék Magyarországon. Az éves értékesítés jelentős mennyisége november-decemberben realizálódik.
„Ez a szezonális csúcs komoly kihívást jelent, de tudatos készletezéssel, előre tervezett logisztikával, és intenzív promóciókkal, áruházi jelenléttel alkalmazkodunk a kihíváshoz”
– fogalmazott a szakember, aki egyben kiemelten fontosnak tartja, hogy a pezsgő ne kizárólag az év végi ünnepekhez kötődjön, hanem egész évben a fogyasztók preferenciája legyen, például aperitifként vagy gasztronómiai kísérőként, de akár egy hétköznapi siker vagy baráti találkozó megünneplésekor is. Ezen a téren az elmúlt években jelentős sikereket könyvelhettek el nyári innovációikkal.
Szárazabb lett az ízlés
A legnagyobb tömegben a fogyasztók továbbra is az alacsonyabb ár szegmensben vásárolnak, erre a mutatóra azonban hatással van a szezonális vásárlók nagy aránya. Ezek jellemzően tartályos eljárással készült pezsgők, édes vagy félszáraz stílusban, viszont az utóbbi időben ebben a kategóriában is nő a száraz termékek iránti kereslet.
A magasabb ársávban már teljesen más a volumen, ugyanakkor ezek a termékek fontos szerepet játszanak az értékteremtésben és a márkaépítésben.
„Az elmúlt években egyértelmű elmozdulás figyelhető meg a szárazabb stílusok irányába, bár az édes pezsgők továbbra is jelentős szereplők maradtak a piacon”
– közölte Müller Kornél, akitől megtudtuk, hogy a tudatosabb fogyasztók körében egyre népszerűbbek a különböző szárazsági fokok, mint a brut, extra dry vagy akár brut nature kategóriák. Ugyanakkor sokan keresik az édes és félszáraz pezsgőket is.
„A száraz (sec, dry) és extra száraz (extra sec, extra dry) pezsgők hidat képeznek a két ízlésvilág között, és kifejezetten jól teljesítenek”
– fűzte hozzá a Törley Pezsgőpincészet ügyvezetője.
Champagne, a presztízs ajándék
Számos pincészet készít ma Magyarországon pezsgőt, akik nagyrészt kisebbek, és a prémium valamint a gasztronómiai szegmensben vannak intenzívebben jelen.
Külföldről elsősorban az olasz prosecco robbant be néhány éve, mivel kedvező ár-érték arányt, könnyű stílust és modern életérzést kínál, ebben a kategóriában a Törley forgalmazza a világ legnépszerűbb proseccoját a Mionettot. Emellett kisebb mértékben a spanyol cava és a francia champagne is jelen van, utóbbi inkább presztízs- és ajándékozási kategóriában.
Müller Kornél hangsúlyozta: A hagyományos eljárású, hosszabb érlelésű pezsgők továbbra sem tömegtermékek, ugyanakkor az elmúlt években stabil, lassú növekedést mutattak Ezeket a termékeket tudatosabb, hozzáértő fogyasztók választják, gyakran különleges alkalmakra vagy ajándékozási céllal. A gasztronómia fejlődése és a pezsgő kultúra iránti növekvő érdeklődés szintén hozzájárul ehhez a trendhez.
