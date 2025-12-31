A magyar pezsgő- és habzóborpiac csendben, de látványosan átalakult az elmúlt években: miközben a volumen enyhén csökkent, az értékesítés nőtt, a fogyasztók egyre tudatosabbak lettek, és már nem csak szilveszterkor nyitnak pezsgőt.

A prosecco robbanásszerű térhódítása, a prémium pezsgők erősödő presztízse és a fiatal generációk változó ünneplési szokásai teljesen új irányba terelik a piacot.

„A fiatalabb generációk kevésbé ragaszkodnak a hagyományos ünnepi formákhoz, és sokkal inkább az élmény, a közösség és a vizuális megjelenés számít számukra. Nyitottabbak a könnyed habzóborokra, a koktélalapként használt pezsgőkre és az alkoholmentes alternatívákra is. Számukra a pezsgő nem feltétlenül ünnepi kötelező elem, hanem egy stílusos italválasztás egy adott alkalomhoz”

– hangsúlyozta az Economxnak Müller Kornél. A Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a magyarországi pezsgőpiac teljes volumenben ugyan enyhén csökkent, de értékben nőtt, amit részben az infláció, részben pedig a prémium termékek iránti fokozódó érdeklődés magyaráz.

Törley Pezsgőpincészet Kép: Törley

Emellett egyre több alkalom kapcsolódik pezsgő- vagy habzóbor-fogyasztáshoz: nem csak az év végi ünnepek, hanem brunchok, baráti találkozók, nyári események is.

A könnyedebb pezsgők-köztük például a Prosecco – dinamikusabban fejlődnek, míg a hagyományos eljárással készült pezsgők kisebb volumenben, de egyre erősebb presztízzsel vannak jelen a piacon.

Kihívás december végén

A pezsgő továbbra is szezonális termék Magyarországon. Az éves értékesítés jelentős mennyisége november-decemberben realizálódik.

„Ez a szezonális csúcs komoly kihívást jelent, de tudatos készletezéssel, előre tervezett logisztikával, és intenzív promóciókkal, áruházi jelenléttel alkalmazkodunk a kihíváshoz”

– fogalmazott a szakember, aki egyben kiemelten fontosnak tartja, hogy a pezsgő ne kizárólag az év végi ünnepekhez kötődjön, hanem egész évben a fogyasztók preferenciája legyen, például aperitifként vagy gasztronómiai kísérőként, de akár egy hétköznapi siker vagy baráti találkozó megünneplésekor is. Ezen a téren az elmúlt években jelentős sikereket könyvelhettek el nyári innovációikkal.

Szárazabb lett az ízlés

A legnagyobb tömegben a fogyasztók továbbra is az alacsonyabb ár szegmensben vásárolnak, erre a mutatóra azonban hatással van a szezonális vásárlók nagy aránya. Ezek jellemzően tartályos eljárással készült pezsgők, édes vagy félszáraz stílusban, viszont az utóbbi időben ebben a kategóriában is nő a száraz termékek iránti kereslet.

Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet ügyvezető igazgatója Kép: Törley

A magasabb ársávban már teljesen más a volumen, ugyanakkor ezek a termékek fontos szerepet játszanak az értékteremtésben és a márkaépítésben.

„Az elmúlt években egyértelmű elmozdulás figyelhető meg a szárazabb stílusok irányába, bár az édes pezsgők továbbra is jelentős szereplők maradtak a piacon”

– közölte Müller Kornél, akitől megtudtuk, hogy a tudatosabb fogyasztók körében egyre népszerűbbek a különböző szárazsági fokok, mint a brut, extra dry vagy akár brut nature kategóriák. Ugyanakkor sokan keresik az édes és félszáraz pezsgőket is.

„A száraz (sec, dry) és extra száraz (extra sec, extra dry) pezsgők hidat képeznek a két ízlésvilág között, és kifejezetten jól teljesítenek”

– fűzte hozzá a Törley Pezsgőpincészet ügyvezetője.

Champagne, a presztízs ajándék

Számos pincészet készít ma Magyarországon pezsgőt, akik nagyrészt kisebbek, és a prémium valamint a gasztronómiai szegmensben vannak intenzívebben jelen.

Barátok ünneplik a szilvesztert csillagszóróval és pezsgővel. Kép: Getty Images

Külföldről elsősorban az olasz prosecco robbant be néhány éve, mivel kedvező ár-érték arányt, könnyű stílust és modern életérzést kínál, ebben a kategóriában a Törley forgalmazza a világ legnépszerűbb proseccoját a Mionettot. Emellett kisebb mértékben a spanyol cava és a francia champagne is jelen van, utóbbi inkább presztízs- és ajándékozási kategóriában.

Müller Kornél hangsúlyozta: A hagyományos eljárású, hosszabb érlelésű pezsgők továbbra sem tömegtermékek, ugyanakkor az elmúlt években stabil, lassú növekedést mutattak Ezeket a termékeket tudatosabb, hozzáértő fogyasztók választják, gyakran különleges alkalmakra vagy ajándékozási céllal. A gasztronómia fejlődése és a pezsgő kultúra iránti növekvő érdeklődés szintén hozzájárul ehhez a trendhez.