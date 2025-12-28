Az Auchan sajtóközleménye szerint a szilveszter közeledtével egyre jobban megfigyelhetők a szilveszterrel összefüggő vásárlási trendek, különösen a virsli és a pezsgő stabil, sőt növekvő kereslete.
A vállalat szerint a virsli eladása december végén a két-háromszorosára nő, különösen nagy az igény a magas hústartalmú, roppanós füstölt virslik, a hot-dog kolbászok, valamint a baconbe tekert termékek iránt.
Minőségi váltás figyelhető meg az Auchan szerint a pezsgőknél is: jelentősen emelkedik a száraz, tradicionális eljárással készült termékek forgalma, miközben az édes kategóriában az alacsonyabb cukortartalmú, minőségi termékek erősödnek. A nassolnivalóknál a limitált, extrémebb ízek is népszerűek, mint az almás-karamellás chipsek. Ezek mellett megugrik a kereslet a lencse, a malachús, a mustár, a pogácsák és a dekorációs cikkek iránt is.
Szilveszteri utazások: tömve vannak a repterek, és még csak most indul be a szezonSzilveszter környékén érdemes zsúfoltságra készülni a repülőtereken: csúcsnapokon a csatlakozásoknál az átlagos utazásokhoz képest 60–90 perccel több időt kell rászánni az indulás előtti teendőkre a terminálon, annak érdekében, hogy nyugodt legyen a téli pihenés – hívta fel az Economx figyelmét a légiközlekedési szakember.
