Az Auchan sajtóközleménye szerint a szilveszter közeledtével egyre jobban megfigyelhetők a szilveszterrel összefüggő vásárlási trendek, különösen a virsli és a pezsgő stabil, sőt növekvő kereslete.

A vállalat szerint a virsli eladása december végén a két-háromszorosára nő, különösen nagy az igény a magas hústartalmú, roppanós füstölt virslik, a hot-dog kolbászok, valamint a baconbe tekert termékek iránt.

Minőségi váltás figyelhető meg az Auchan szerint a pezsgőknél is: jelentősen emelkedik a száraz, tradicionális eljárással készült termékek forgalma, miközben az édes kategóriában az alacsonyabb cukortartalmú, minőségi termékek erősödnek. A nassolnivalóknál a limitált, extrémebb ízek is népszerűek, mint az almás-karamellás chipsek. Ezek mellett megugrik a kereslet a lencse, a malachús, a mustár, a pogácsák és a dekorációs cikkek iránt is.