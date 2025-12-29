A 2025-ös év vége négynapos hosszú hétvégét hoz, ami a bevásárlást is érinti. December 31-én még beszerezhető a pezsgő és a virsli szilveszterre, január 1-jén azonban a nagyobb áruházláncok egységesen zárva tartanak. Január 2-án, az áthelyezett pihenőnapon több üzlet szombati nyitvatartással várja a vásárlókat.

Így tartanak nyitva a nagyobb boltok

A Lidl üzletei december 31-én jellemzően 16 óráig tartanak nyitva, bár üzletenként lehetnek eltérések. Január 1-jén zárva lesznek, január 2-án szombati nyitvatartás szerint működnek, január 3–4-én pedig a megszokott hétvégi rend érvényes.

üzletei december 31-én jellemzően 16 óráig tartanak nyitva, bár üzletenként lehetnek eltérések. Január 1-jén zárva lesznek, január 2-án szombati nyitvatartás szerint működnek, január 3–4-én pedig a megszokott hétvégi rend érvényes. Az Aldi egységesen 16 óráig fogadja a vásárlókat szilveszterkor. Újév napján zárva tartanak, január 2-án szombati, január 3-4-én normál hétvégi nyitvatartás lesz.

egységesen 16 óráig fogadja a vásárlókat szilveszterkor. Újév napján zárva tartanak, január 2-án szombati, január 3-4-én normál hétvégi nyitvatartás lesz. A Penny boltjai december 31-én 14 óráig lesznek nyitva. Január 1-jén zárva tartanak, január 2-án szombati rend szerint, január 3–4-én pedig a megszokott hétvégi nyitvatartással működnek.

boltjai december 31-én 14 óráig lesznek nyitva. Január 1-jén zárva tartanak, január 2-án szombati rend szerint, január 3–4-én pedig a megszokott hétvégi nyitvatartással működnek. A Spar és a City Spar üzletek szilveszterkor 14 óráig, az Interspar hipermarketek 16 óráig tartanak nyitva. Kivételt jelenthetnek a bevásárlóközpontokban működő egységek, a töltőállomásokon található OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek, amelyek több esetben 0–24 órában üzemelnek, valamint az egyes franchise-boltok, ahol az üzlettulajdonos dönt a nyitvatartásról. Január 1-jén zárva lesznek, január 2-án szombati rend, január 3-4-én normál hétvégi nyitvatartás várható.

és a City Spar üzletek szilveszterkor 14 óráig, az Interspar hipermarketek 16 óráig tartanak nyitva. Kivételt jelenthetnek a bevásárlóközpontokban működő egységek, a töltőállomásokon található OMV-Spar express és ORLEN-Despar üzletek, amelyek több esetben 0–24 órában üzemelnek, valamint az egyes franchise-boltok, ahol az üzlettulajdonos dönt a nyitvatartásról. Január 1-jén zárva lesznek, január 2-án szombati rend, január 3-4-én normál hétvégi nyitvatartás várható. A Tesco áruházai december 31-én 18 óráig lesznek nyitva. Január 1-jén zárva tartanak, január 2-án szombati, január 3-4-én szokásos hétvégi nyitvatartással működnek.

áruházai december 31-én 18 óráig lesznek nyitva. Január 1-jén zárva tartanak, január 2-án szombati, január 3-4-én szokásos hétvégi nyitvatartással működnek. Az Auchan üzletei szilveszterkor egységesen 16 óráig tartanak nyitva. Újév napján zárva lesznek, január 2-án szombati rend, január 3-4-én normál hétvégi nyitvatartás érvényes.

üzletei szilveszterkor egységesen 16 óráig tartanak nyitva. Újév napján zárva lesznek, január 2-án szombati rend, január 3-4-én normál hétvégi nyitvatartás érvényes. A CBA boltjai december 31-én rövidített nyitvatartással, jellemzően 14 vagy 16 óráig működnek, az időpont üzletenként eltérhet. Január 1-jén zárva lesznek, január 2-án a legtöbb üzlet szombati nyitvatartással nyit ki, január 3-4-én pedig megszokott hétvégi rend várható.

Azért lehet valahol vásárolni 1-jén

Újév napján nyitva lehetnek a benzinkutakon működő üzletek, ahol alapvető élelmiszerek, italok és háztartási cikkek is beszerezhetők. Emellett egyes nonstop vagy magántulajdonú kisboltok is kinyithatnak, főként a nagyvárosokban és forgalmasabb környékeken. Gyógyszer esetén az ügyeletes patikák jelentenek megoldást, míg több pékség, kávézó és gyorsétterem szintén nyitva tarthat, habár a lehetőségek településenként eltérnek - írja a 24.hu.