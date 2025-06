Újabb mérföldkőhöz érkezett az OTP Bank nemzetközi terjeszkedése: hivatalosan is elindította bankkártya-elfogadási szolgáltatását Szlovákiában, mind a fizikai POS-terminálokon, mind online, az e-kereskedelmi partnerek számára - számolt be a pénzintézet.

A piacra lépés az úgynevezett „licence passporting” keretében valósult meg, amely lehetővé teszi, hogy a magyarországi engedély birtokában a hitelintézet más uniós tagállamban is nyújthasson pénzforgalmi szolgáltatásokat. Így az OTP Bank most külön leányvállalat vagy fióktelep létrehozása nélkül léphetett be a szlovák kártyaelfogadói piacra.

A kártyaelfogadási szolgáltatást az OTP Mobilon és leányvállalatán, a HelloPay-en keresztül bonyolítják.

A bank egyébként mára képessé vált arra, hogy bármely eurózónás országban akár egyetlen negyedév alatt elindítsa kártyaelfogadási szolgáltatását.

„A cél, hogy minden olyan országban, ahol az OTP Bank határon átnyúló szolgáltatással jelenik meg, ugyanazt a bankkártya-elfogadást biztosítsa, mint Magyarországon – természetesen figyelembe véve a helyi szabályozást és a piaci igényeket. Ennek előnye, hogy például egy új funkció fejlesztése elérhetővé válik minden országban további rendszerfejlesztés nélkül. Ez nemcsak az erőforrásból adódó fejlesztési költségek optimalizálását segíti, hanem a kereskedők számára is egységes és innovatív szolgáltatást biztosít” – mondta Bese Péter, az OTP Bank Merchant Services Tribe vezetője.

Az OTP Bankkal vagy leányvállalataival szerződésben álló ügyfelek számára tehát elegendő egyetlen országban elvégezni a rendszerintegrációt – a szolgáltatás ezután automatikusan elérhetővé válik minden más országban, ahova a bank az engedélyét passzportálta.

Az OTP Bank egyébiránt korábban már jelen volt a szlovák pénzpiacon: 2020 novemberében adta el szlovákiai leánybankja, az OTP Banka Slovensko részvényeit a belgiumi székhelyű KBC Csoportnak.