A Paris je t'aime idegenforgalmi hivatala adatai szerint a francia főváros 11,3 millió látogatót vár az olimpia heteiben, ám ebből csak másfél millió lesz külföldi. Bár a stadionok tele lesznek így is, a szállodák, a légitársaságok és az utazási irodák sokkal több vendégéjszakával számoltak.

Alan Bachand, a 14sb sportutazásokkal foglalkozó cég tulajdonosa a múltban arra építette üzletét, hogy a nagy eseményekre (a Super Bowlra, a labdarúgó világbajnokságra, az olimpiára) előre megvásárolta a szállodai csomagokat, és ezeket versenyképes áron jegyekkel kombinálva kínálta a rajongók számára. Idén azonban a Bloombergnek elárulta, hogy az eladások 80 százalékkal elmaradtak a korábbi olimpiai játékokra alapozott várakozásaitól. Elmondása szerint az értékesítés általában egy évvel az esemény előtt kezdődik.

De az árak őrülten magasak voltak, 1000 dollárt kellett kiadnunk éjszakánként olyan szállodákra, amelyek normál esetben 400 dollárba kerülnek, és ha sok pénzt fizetünk, akkor fel kell nyomnunk az árakat. Miután mindenki rájött, hogy nem csörögnek a telefonok, körülbelül 100 nap múlva az emberek elkezdték felére csökkenteni az árakat, és nekünk is ugyanezt kellett tennünk.

Jelenleg Bachand abban bízik, hogy legalább nullszaldós lesz a rendezvény, mintsem veszteséges, de ez nem biztos, hogy így lesz.

A légitársaságoknak is sokba fájhat az olimpia

A légitársaságok hasonló kényszerhelyzetben vannak. Július 11-én a Delta Air Lines 100 millió dolláros veszteséget becsült, mivel az utazók úgy döntöttek, hogy az olimpia idején inkább kihagyják Franciaországot, így túl sok eladatlan ülőhely maradt.

Hasonló helyzetben van az Air France is, amely a játékok alatt 15 százalékkal bővítette az amerikai városokból Párizsba induló járatainak kapacitását. Anyavállalata, az Air France-KLM eddig legalább 180 millió eurós (70,4 milliárd forint) bevételkiesésről számolt be júliusban és augusztusban, amit az olimpiának tulajdonít. Mivel a hozzáadott ülőhelyek nagy része még mindig eladatlan, a légitársaság is csökkenti az árakat, különösen a pontokkal foglalók számára.

A Párizsba non-stop járatokkal rendelkező városok, mint New York, Chicago, Atlanta és Los Angeles még mindig elképesztően sok jutalomrepülőjegyet kínálnak július végén és augusztusban, a párizsi olimpia idején

– mondta Gilbert Ott, a point.me, a jutalomutazások keresőmotorjának szóvivője.

Sokan kivártak az utolsó pillanatig

A tendencia az egész iparágra érvényes. Míg a Rio de Janeiróba irányuló nemzetközi járatok száma a 2016-os olimpia idején 115 százalékal nőtt az előző évhez képest, addig Párizsban csak 8 százalékos volt a növekedés a ForwardKeys utazási elemző cég adatai szerint.

Sok utazó meg akarta várni, hogyan alakulnak a geopolitikai események és a francia választások, hogy jobban felmérhesse a biztonsági aggályokat, mielőtt döntést hozna.

Mivel azonban a július 26-i megnyitó ünnepségig már nagyon kevés idő van hátra, a szállodák üzemeltetői különösen idegesek. Az éjszakai árak csökkentésével és a minimális tartózkodási időre vonatkozó követelmények eltörlésével igyekeznek növelni a foglaltságot, ami a város szállodaiparának szinte minden szektorában érezhető, beleértve az apartmanokat és a luxusszállodákat is.

Mindez az európai turizmus rekordévének közepette történik, amikor a nemzetközi látogatók 800 milliárd euróval járulnak hozzá a régió gazdaságához.

A legolcsóbb kategória bruttó ára – egy ágy egy nagy hálószobában – jelenleg 76 euró körül van éjszakánként, ami pont a kétszerese a tavaly ilyenkor felszámított 38 eurónak. A privát szobák bruttó ára 205 euró, ami 72 százalékos felárat jelent 2023-hoz képest.

Mivel általában hónapokig kell tervezni, hogy jegyet szerezzenek a legkeresettebb eseményekre, például az atlétikai és az úszóversenyekre, nem valószínű, hogy a spontán turisták hirtelen beáramló áradata elárasztaná a Fények városát, hogy megtöltse az üres szállodaszobákat. Egyelőre nem látszik semmiféle last minute fellendülés.