Az okos élelmiszer elnevezés olyan élelmiszereket és rendszereket takar, amelyek valamilyen többlettudást hordoznak. Így például információkkal szolgálnak az adott termék eredetéről, összetételéről, frissességéről, képesek jelezni a romlást vagy a nem megfelelő tárolást, és még az egészségre is hatnak.

Az ilyen okos élelmiszereké a jövő - hívta fel a figyelmet összeállításában az Agroinform.

Az intelligens termékek egyik "okossága" a csomagolásban rejlik. Ez képes jelezni, ha baj van: színváltozással riaszt, ha megromlott az étel, de mutatja a hőmérséklet-ingadozást is.

Ezek a tulajdonságok jól használhatók a mindennapokban a háztartásokban, amikor egy ételről nem tudjuk eldönteni: azt biztonsággal fogyaszthatjuk még, vagy sem. Így nem dobáljuk ki feleslegesen az ételt, gátat vethetünk az élelmiszer-pazarlásnak.

Az okos élelmiszerek másik nagy csoportját az egészségközpontú termékek alkotják. Ezek a táplálás mellett más funkciókat is betöltenek: így például az immunrendszert erősítik, segítik a bélflóra egyensúlyát, mérséklik bizonyos betegségek kockázatát és képesek az egyéni igényekhez - például allergiához, cukorbetegséghez - is igazodni.

Míg az első két csoport termékeit már tesztelik a piacokon, a harmadik terület még kutatások alatt áll: ez pedig a személyre szabott élelmiszereké, ahol genetikai, életmódbeli vagy egészségügyi adatok alapján ajánlanak vagy állítanak elő termékeket.

"Az irány egyértelmű. Nem mindenkinek ugyanarra van szüksége, az élelmiszeripar pedig elkezdett ehhez alkalmazkodni" - mutatott rá a szakportál.

Az okos élelmiszerek mindemellett más fontos adatokat is hordoznak, így követhető, hol termelték, mikor dolgozták fel és megfelel-e a fenntarthatósági elvárásoknak.