Az ipari termelői árak 2025. novemberi alakulásáról tett közzé jelentést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). E szerint

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál.

A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak.

2025. novemberben a 2024. novemberihez képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 1,8 százalékkal csökkentek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 1,1, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,8 százalékos visszaesés volt tapasztalható. Az élelmiszeripar értékesítési árai 4,1 százalékkal növekedtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 3,1, a beruházási javakat gyártókban 1,5 százalékkal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,0 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,2, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 11,7 százalékkal mérséklődtek az árak.

2025. január-novemberben a 2024. január-novemberihez képest: