Első pillantásra egy high-tech relaxációs kapszulának tűnik az a szerkezet, amelyet a japán Science cég dobott piacra. A Mirai Human Washing Machine, vagyis emberi mosógép futurisztikus élményt kínálva tisztítja meg a testet - számolt be az újdonságról a Digital Trends.

A használati utasítás szerint a kapszulába csak be kell feküdni, kiválasztani a kívánt mosási módot, majd becsukni a fedelét. Belsejében ultrahangos buborékok bontják le a bőrön lévő szennyeződéseket azáltal, hogy behatolnak a pórusokba, eltávolítják a faggyút és az elhalt hámsejteket.

A 2,5 méter hosszú, 1 méter széles és 2,6 méter magas szerkezetben egy mosási ciklus 15 perces, ez idő alatt automatikusan letisztítja és leöblíti használóját a gép.

Mindeközben beépített zene- és videorendszer varázsolja a fürdést mini-spa élménnyé.

A mosógép érzékelőkkel is rendelkezik, amelyek figyelemmel kísérik a felhasználó egészségi állapotát.

A gyártók szerint az új szerkezetet az eredeti, 1970-es években kifejlesztett Sanyo emberi mosógép ihlette, de azt a modern technológiát, a mesterséges intelligencia érzékelőit és a kényelmet szem előtt tartva tervezték újra és fejlesztették ki hat éves munkával.

A Science 60 millió jenért, vagyis körülbelül 126 millió forintért kínálja termékét, amelyből egyelőre csak 40-50 darabot dob piacra, hogy megőrizze kuriozitását.

A prémium kategóriás gépet kimondottan luxuslétesítményekbe, szállodákba, fürdőkbe, termálfürdőkbe és szabadidős létesítményekbe szánják, de hosszabb távon az otthoni használatra szánt verzió kifejlesztésén is gondolkoznak.

Az emberi mosógép árusítását december 25-én meg is kezdték Tokióban.