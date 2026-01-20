Mint mondta, a három egyezmény hivatalos felmondását követően "országunk jogilag nem lesz többé tagja a FÁK-nak, bár ténylegesen a szervezetben való részvételt már korábban felfüggesztettük".

Popsoi szerint ami a kormányt illeti, a megállapodások felmondása február közepére megvalósulhat, majd ezeket a dokumentumokat a parlament elé és az elnök elé terjesztik végső jóváhagyásra - tette hozzá.

Moldova FÁK-hoz fűződő viszonya Maia Sandu európai integrációt pártoló elnök 2020-as választási győzelmével romlott meg. A chisinaui vezetés már 2023 februárjában bejelentette, hogy a FÁK keretében kötött 282 megállapodásból több mint 120-at felmond. Popsoi ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Moldova nem kívánja felmondani a FÁK keretében kötött számára előnyös, illetve fontos egyezményeket.

Igor Dodon volt elnök és az ellenzéki szocialisták vezetője bírálta a kormány arra irányuló törekvéseit, hogy megszakítsa a kapcsolatokat Oroszországgal és a FÁK-országokkal, mondván, e törekvések ellentétesek a moldovai nép érdekeivel. "Határozottan elfogadhatatlannak tartjuk Sandu és pártja nyugati kurátorok utasítására folytatott politikáját. Továbbra is fejlesztjük a népi diplomáciát és a parlamentközi kapcsolatokat, törekedve Moldova FÁK-tagságának megőrzésére, a stratégiai kapcsolatok helyreállítására az Oroszországi Föderációval és a tömörülés országaival, Kínával és más partnereinkkel, akik tiszteletben tartják szuverenitásunkat. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben visszaállítjuk a FÁK-kal kötött kulcsfontosságú megállapodásokat, kiindulva az ország és polgáraink érdekeiből" - tette hozzá.