Világszerte több bank, légitársaság és médiacég rendszerei is teljesen leálltak egy, a Microsofthoz köthető hiba miatt.

A Reuters beszámolója szerint péntek reggel földre kényszerültek az American Airlines, a Delta Airlines, a United Airlines és az Allegiant Air járatai is.

Ausztráliában a leállás káoszt okoz a repülőtereken, a sydneyi repülőtér szerint a globális leállás hatással van egyes légitársaságok működésére és terminálszolgáltatásaira is.

A melbourne-i, az adelaide-i és a perthi repülőterek szerint a kimaradások hatással vannak a bejelentkezési eljárásokra.

A Wizz Air arról adott ki nyilatkozatot, hogy rendkívüli technikai kihívással találták szemben magát a nemzetközi informatikai partner rendszerének leállását követően. Az informatikai rendszer kiesése miatt előfordulhat, hogy a Wizz Air utasai fennakadásokat tapasztalhatnak a légitársaság nemzetközi hálózatán, a weboldal és a mobilalkalmazás elérhetősége átmenetileg szünetelhet.

Jelenleg a Wizz Air weboldala és mobilalkalmazása, a foglalási rendszer, az online utasfelvétel és a beszállókártya kiadása, valamint a kapcsolattartó/ügyfélszolgálati központok, új foglalások és meglévő foglalások módosítása sem elérhető a Wizz Air rendszerében.

Az üzemszünet ideje alatt minden utas számára ingyenes a repülőtéri utasfelvétel. A légitársaság azt tanácsolja utasainak, hogy legalább 3 órával a tervezett indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az utasfelvétel és a biztonsági ellenőrzés elvégzésére, valamint a repülőtéri egészségügyi és biztonsági intézkedésekre, ahol ez szükséges.

A Bank of Israel szerint a meghibásodás némi fennakadást okoz az ország bankrendszerében. A jegybank szerint a probléma „részleges hatással volt a bankrendszerre, amely tudatában van az incidensnek és kezeli azt”. Új-Zélandon is a banki szolgáltatásokat érinti a hálózat kimaradása, a kormány azt közölte, hogy együttműködik a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinátorral az üzemzavar kapcsán.



Az informatikai rendszerek globális kiesése a Londoni Értéktőzsdét is érintette, az RNS hírszolgálatánál technikai probléma merült fel, ami miatt nem lehet híreket közzétenni a honlapon. Ez a fő hely, ahol az Egyesült Királyság vállalatai közzéteszik főbb szabályozási és hírközléseiket, a szolgáltatás évente mintegy 350 ezer bejelentést dolgoz fel.



A McDonald's Japan rendszerleállása miatt pénteken országszerte üzleteinek körülbelül egyharmadát felfüggesztette.





A A Microsoft azt közölte, hogy az üzemzavar csütörtökön este kezdődött, és ügyfeleinek egy része több Azure-szolgáltatással kapcsolatban is problémákat tapasztalt az Egyesült Államok középső régiójában. Pénteken a vállalat már azt közölte, hogy megtalálták a kiváltó okot, a szolgáltatások többsége azóta helyreállt, azt azonban nem zárták ki, hogy egyes ügyfeleknél továbbra is előfordulhatnak problémák. Bloomberg szerint

a Crowdstrike nevű cég Falcon antivírus programjának frissítése akadhatott össze a Windows operációs rendszerekkel, ez állhat a leállások mögött.

A CrowdStrike Japan szóvivője szerint „kék képernyő” jelenik meg azokon a PC-ken, amelyekre telepítve van a biztonsági szoftver.