Sok olyan főnök akad, aki időspórolást gondolván a mesterséges intelligenciára bízza levelei megfogalmazását. Ennek a rutinszerűvé váló AI-használatnak azonban komoly árnyoldala is lehet.

„A mesterséges intelligencia által támogatott írás professzionalizmusáról alkotott pozitív benyomások ellenére a mesterséges intelligenciát rutinszerű kommunikációs feladatokhoz használó vezetők kockáztatják a megbízhatóságukat, amikor közepes vagy magas szintű mesterségesintelligencia-segítséget vesznek igénybe”

– világított rá Anthony Coman, a Floridai Egyetem kutatója és az International Journal of Business Communication című folyóiratban megjelent kutatás társszerzője.

A hvg.hu azt írja, a Floridai Egyetem és a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói – 1100 szakembert bevonva – olyan generatív mesterséges intelligenciákat vizsgáltak ebből a szempontból, mint a ChatGPT, a Gemini, a Copilot és a Claude.

A válaszadókat arra kérték, hogy értékeljenek egy AI által támogatott üzenetet, melyben gratulálnak a csapatnak a célok eléréséhez és új célokat tűznek ki. A levelek közt akadt olyan, amelynek a megírásában szinte teljesen az AI-ra hagyatkoztak. Míg az AI segítségével írt leveleket gyakran hatékonynak, eredményesnek és professzionálisnak írták le, meglepő módon a feladónak tulajdonított őszinteség és törődésérzet meredeken bezuhant, amikor a mesterséges intelligencia nagyobb részt hasított ki a feladatból, főleg úgy, ha a feladó vezető beosztásban volt.

Azt is megállapították, hogy az emberek jobban elfogadják saját AI-használatukat, mint másokét. Egy főnök MI-használatának értékelésekor a nagyobb segítségnyújtás nagyobb szkepticizmust váltott ki a szerzőség, a kompetencia és az erőfeszítés terén.

A kutatók végül arra jutottak: noha a mesterséges intelligencia időt takaríthat meg a tényszerű bejelentések, a megbeszélésekre való emlékeztetők vagy más rutinszerű kommunikáció esetében, ám a kapcsolatorientált üzeneteknél a dicsérettől a gratuláción és a motiváción át a személyes visszajelzésig a vezetőknek érdemes csupán enyhe szerkesztésre vagy nyelvtani ellenőrzésre korlátozniuk a segítségét.

Máskülönben az AI által támogatott írás professzionalizmusáról alkotott pozitív benyomások ellenére a rutinszerű kommunikációs feladatokhoz mesterséges intelligenciát használó vezetők kockáztatják megbízhatóságukat, hisz a megszólítottak így elkezdhetik megkérdőjelezni a feladók szerzőségét, magabiztosságát, törődését, őszinteségét és képességeit.

Ezért nem árt a kellő egyensúlyt fenntartani.