A mesterséges intelligencia-alapú chatbotok (például a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini) munkahelyi alkalmazásához kapcsolódó adatvédelmi incidensek száma jelentősen emelkedik Hollandiában - figyelmeztetett a holland adatvédelmi hatóság (Autoriteit Persoonsgegevens, AP). A hatóság a figyelmeztetést az eindhoveni önkormányzat nemrégi adatvédelmi esete után tette közzé.

Eindhoven önkormányzata korábban adatvédelmi problémáról számolt be, miután kiderült, hogy lakosok és önkormányzati dolgozók személyes adatait tartalmazó nagyszámú fájl került nyilvánosan hozzáférhető MI-chatbotokba.

A Het Financieele Dagblad üzleti napilap beszámolója szerint

az AP idén már több tucat olyan adatvédelmi bejelentést regisztrált, amely munkahelyi környezetben használt MI-alapú chatbotokhoz köthető. A felügyelet szerint az „intelligens” eszközök egyre szélesebb körben elterjedése jelentősen növeli az érzékeny személyes adatok kiszivárgásának kockázatát.

Az AP szerint az ilyen esetek gyakran abból fakadnak, hogy a munkavállalók saját kezdeményezésre, megfelelő szervezeti iránymutatás és kibervédelem nélkül veszik igénybe az MI-modelleket. A hatóság arra is felhívta a figyelmet, hogy a népszerű chatbotok ingyenes verziói eltárolják a felhasználók által bevitt adatokat, miközben nem átlátható, hogy a fejlesztő vállalatok később milyen célokra használják fel ezeket az információkat.

A felügyelet attól tart, hogy az így megszerzett adatok az MI-modellek tanítására szolgálhatnak, és fennáll annak a veszélye, hogy személyes információk később a chatbotok válaszaiban is megjelenhetnek.