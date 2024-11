Bár a miniszterelnök szerint egy ország a GDP-je 90 százalékáig is eladósodhat, Mellár Tamás szerint pedig aggasztó lenne, ha ez történne, az ugyanis adósságcsapdát eredményezne. A szakember az ATV-ben rámutatott, a kabinet azzal is számol, hogy Donald Trump visszatérése jó pár előnnyel jár majd Magyarországnak, de az európai vámok a magyar gazdaságot is fájdalmasan érinthetik.

Mellár Tamás úgy véli, Magyarországnak rövid távon hoz pozitívumokat, hogy Donald Trump nyerte az amerikai elnökválasztást, hiszen ez politikailag jól jött az Orbán-kormánynak, „gazdaságilag hiába gondolják azt Orbánék, hogy ennek nagyon pozitív következményei lesznek, nem lesznek, mert eléggé egyértelmű, hogy Amerika a jövőben egy protekcionista gazdaságpolitikát fog folytatni, aminek következtében jelentős vámokat fog kivetni, elsősorban persze a kínai termékekre, de másodsorban egyébként az Európai Unió termékeire is.”

A közgazdász elmondta, ebből következik, hogy a mi számunkra megnehezül export, illetve meg fogja nehezíteni majd azt a gazdaságpolitikát, ami most azt célozza meg, hogy kínai beruházásokkal megyünk az európai uniós piacra, illetve Amerikába” – fogalmazott a közgazdász.

Nincs sok esély a forint erősödésére.

Magyarország jelentős mértékben eladósodott, a kormány ezt el is ismerte, hiszen a legutóbbi jelentésében, amit az Európai Unió számára közölt, benne van, hogy az idei esztendőben 4,8 százalékos kamatkiadásokkal számol, vagyis ez azt jelenti, hogy az ország GDP-jének 4,8 százalékát ki kell fizetnünk kamatra – foglalta össze.

Miközben az ország növekedési üteme 0,8 százalék lesz, tehát ez azt jelenti, hogy összességében 4 százalékkal kevesebbet tudunk fogyasztásra és beruházásra költeni

– tette hozzá.

A magyar gazdaság bajban van, ilyen esetben egyébként a kormány inkább a forint gyengülésére játszik annak érdekében, hogy az exportot megpróbálja így növelni, fokozni a forint gyengülésével – mondta a közgazdász.

Mellár szerint nincs elég vagyon a háztartásoknál, kivéve a nagyon magas jövedelműeket, de ők jelentős mértékben külföldről vagy külföldön vásárolnak.