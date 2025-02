Új műsorral jelenik meg a közösségi médiában Meghan Markle, Sussex hercegnője, aki bejelentette életmódvezetési műsoraiban megmutat mindent, amit szeret – az ételt, a kertészkedést, a szórakoztatást, az átgondolt életvitelt és az öröm megtalálását a mindennapokban – írta meg a BBC.

Korábbi márkájának neve, az American Riviera Orchard név Kalifornia azon részére utalt, ahol Harry herceggel és lányukkal élnek, most megváltozik és As Ever elnevezést kapja. Ezt a nevet 2024 áprilisa óta népszerűsítik a hírességek is, akik az Instagramon eperlekváros üveges képeket tettek közzé, de megőrizték a titkot, hogy ezt miért teszik.

Az új As Ever a Netflix partnere lesz, és a hírek szerint a tévétársaság olyan bevásárlóhelyeket nyit, amelyek a műsoraihoz kapcsolódó árucikkeket árulnak majd. Természetesen lesznek gyümölcsbefőttek, a lekvár pedig az én lekvárom – mondta Meghan, aki hozzátette, nagyon sok olyan termék van még, amit nagyon szeret, és amelyeket otthon használ, ezeket is megosztja követőivel.

Meghan tévéműsorának indulását a kaliforniai futótüzek késleltették, így március 4-től fut majd a Netflixen.

Öt éve annak, hogy Meghan és Harry herceg lemondott a királyi tisztségről, és pénzügyileg függetlenné vált az Egyesült Államokban.