A 2025-ös év első 11 hónapjának forgalomba helyezési statisztikái alapján a magyar prémium- és luxusautó-piac kifejezetten élénk maradt, különösen a sportautók, a felsőkategóriás limuzinok és a nagy méretű luxus SUV-k részében. A számok azt mutatják, hogy a vásárlók jelentős része továbbra is hajlandó akár százmilliós nagyságrendű összegeket is kifizetni presztízsjárművekért.

A sportautók piacán 2025-ben egyértelműen a Porsche 911 dominált, az ikonikus modellből 106 példányt helyeztek forgalomba Magyarországon.

A típus népszerűségét a klasszikus dizájn, a széles motorválaszték és a mindennapi használhatóság magyarázza. Az alapváltozatok ára 60 millió forint körül indul, míg a csúcsmodellek esetében a 120-50 millió forintos ár sem számít ritkának.

A második helyen a Ford Mustang végzett 67 darabbal (az új Mustangok 25 millió forinttól érhetők el, a Dark Horse kivitel ára pedig 30 millió forint felett alakul),

végzett 67 darabbal (az új Mustangok 25 millió forinttól érhetők el, a Dark Horse kivitel ára pedig 30 millió forint felett alakul), A toplistán szerepel még a BMW Z4 (40 db),

a Mercedes-AMG GT (37 db) és

a BMW 8-as sorozat (25 db), amelyek mind a sportosság és a luxus közötti átmenetet képviselik, 20-50 millió forintos induló árakkal.

Kiemelkedő adat, hogy 2025 első 11 hónapjában összesen 47 Ferrari kapott magyar rendszámot, nyolc különböző modellből.

A Ferrari mellett Lamborghini, McLaren, Aston Martin és Maserati modellek is megjelentek a statisztikákban.

A luxus SUV-k piacán a Mercedes GLS-osztály végzett az élen 194 darabbal, míg a BMW X7-ből 174 példányt helyeztek forgalomba. Mindkét modell prémium SUV, 40 millió forint körüli induló árakkal.

A luxuslimuzinok között a BMW 7-es sorozat áll az élen 128 példánnyal, beleértve az M-es és az elektromos i7-es változatokat is. A Mercedes S-osztály 108 darabbal követi, szintén Maybach és AMG kivitelekben is. A harmadik helyen a Porsche Panamera végzett 34 forgalomba helyezett példánnyal.

A mezőnyben feltűnt még az elektromos Mercedes EQS, az Audi A8 és S8, a Lexus LS 500h, valamint egy Rolls-Royce Ghost is, amely több mint 150 millió forintos értéket képvisel.

A számok alapján a magyar luxusautó-piac 2025-ben nemcsak stabil maradt, hanem kifejezetten sokszínűvé vált. A vásárlók egyszerre keresik a nagy teljesítményt, a kényelmet és a ritkaságot, akár hagyományos belső égésű, hibrid vagy elektromos hajtással. A forgalomba helyezett járművek összértéke több tízmilliárd forintra becsülhető - írja a Pénzcentrum.