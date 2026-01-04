Az OPEC+ az olajkitermelésolajkitermelés változatlanul hagyása mellett döntött vasárnapi ülésén, annak ellenére, hogy politikai feszültségek alakultak ki a csoport kulcstagjai, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között – jelentette be a szervezet közleményben.

Az OPEC+ nyolc tagja – Szaúd-Arábia, Oroszország, az Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kuvait, Irak, Algéria és Omán –, amely együttesen a globális olajtermelés mintegy felét adja, rövid online megbeszélést tartott. A találkozóra azt követően került sor, hogy az olajárak 2025-ben több mint 18 százalékkal estek, ami 2020 óta a legnagyobb éves visszaesés, elsősorban a túlkínálattal kapcsolatos aggodalmak miatt.

A nyolc ország 2025 áprilisa és decembere között összesen mintegy napi 2,9 millió hordóval emelte kitermelési céljait, ami a globális kereslet közel 3 százalékának felel meg. Novemberben ugyanakkor arról döntöttek, hogy 2026 januárjára, februárjára és márciusára felfüggesztik a további termelésnövelést.

Az OPEC hivatalos közleményében hangsúlyozta: a nyolc részt vevő ország megerősítette elkötelezettségét a piaci stabilitás fenntartása mellett, figyelembe véve a stabil globális gazdasági kilátásokat és az egészséges piaci alapokat, amit az alacsony készletszintek is tükröznek.

A tagok megerősítették azt is, hogy a korábban bejelentett, összesen napi 1,65 millió hordós önkéntes kitermeléscsökkentést a piaci körülményektől függően fokozatosan részben vagy egészben visszavezethetik, és továbbra is rugalmas, óvatos megközelítést alkalmaznak.

A termelési fegyelem betartását és az esetleges túltermelés kompenzálását a Közös Miniszteri Monitoring Bizottság (JMMC) felügyeli – írja az OPEC honlapján vasárnap publikált közlemény.

Egy delegált a Reuters hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy a vasárnapi ülésen Venezuela helyzetét nem vitatták meg.

Az OPEC újabban több válsággal is szembesül. Az MTI beszámolója szerint Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek között tavaly újra kiéleződtek a feszültségek a jemeni konfliktus kapcsán, ami az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb törését hozta a korábbi szövetségesek között. Emellett az orosz olajexportot az ukrajnai háború miatt bevezetett amerikai szankciók helyezik nyomás alá, Iránban pedig belső tiltakozások és amerikai beavatkozással kapcsolatos fenyegetések nehezítik a helyzetet.