"Aláírom a költségvetést, hogy megvédjem az állam stabilitását, és egyúttal az alkotmánybírósághoz irányítom, hogy megvédjem Lengyelország jövőjét"

– fogalmazott Nawrocki.

Az elnök a többi között a magas költségvetési hiányt bírálta a törvényben, valamint az "óriási államadósságot" is.

A költségvetési törvény maximum 271,7 milliárd zloty (24,8 ezer milliárd forint) hiányt irányoz elő, ami a GDP 6,5 százalékának felel meg.

Az államadósság a törvény szerint a GDP 53,8 százalékát tenné ki. Nawrocki azonban - utalva a lengyel pénzügyminiszter korábbi kijelentésére - arra figyelmeztetett, hogy az államadósság valójában a GDP akár 60 százalékát is elérheti, ami alkotmánysértő lenne.

Az elnök emellett szorgalmazta az egészségügyre szánt költségvetési kiadások növelését. A védelmi kiadásokról elmondta: a költségvetés "nem valósítja meg a biztonsági garanciákat", "sok bejelentés ellenére nem biztosítja a GDP 5 százalékát" erre a célra.

A lengyel parlament január 9-én szavazta meg a költségvetési törvényt. Az államfő a költségvetést nem vétózhatja meg. Az alkotmánybíróságtól viszont akár előzetes normakontrollt is kérhet, ami a testület döntéséig bizonyos költségvetési kiadások korlátozásával járna. Nawrocki most nem élt ezzel a lehetőséggel.

A költségvetési törvény az államfői indítványtól függetlenül hatályba lép, de az alkotmánybíróság utólag hatályon kívül helyezheti a vitatott előírásokat.

A Donald Tusk vezette kormány viszont kétségbe vonja a taláros testület működésének törvényességét, és nem ismeri el az alkotmánybírósági végzéseket.