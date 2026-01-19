Bár egyre több ország dönt a halálbüntetés eltörlése mellett, mégis aggasztó mértékben nőtt a kivégzések száma 2025-ben – figyelmeztetett hétfőn az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR), amely ezzel kapcsolatos közleményében a többi között Iránt, Szaúd-Arábiát és az Egyesült Államokat emelte ki név szerint.

Az OHCHR-t vezető Volker Türk hangsúlyozta,

a kivégzések egy része olyan bűncselekmények miatt történt, amelyeket a nemzetközi jog nem sorol a legsúlyosabbak közé.

A közleményben kiemelik, hogy Iránban tavaly legkevesebb 1500 embert végeztek ki, hozzátéve, hogy a kivégzések mértéke és üteme arra utal, hogy a halálbüntetést a vezetés az állampolgárok megfélemlítésére használja.

Szaúd-Arábiára kitérve a főbiztosság szerint a tavaly kivégzett, legkevesebb 356 ember közül legalább ketten fiatalkorúak voltak, és hangsúlyozzák, hogy a királyságban a kivégzések száma 2025-ben rekordot döntött.

Az Egyesült Államokkal összefüggésben a hivatal 47, tavaly végrehajtott kivégzést említ, hozzátéve, hogy 16 éve ez a szám a legmagasabb.

Folytatódnak továbbá – mint arra a közleményben rámutattak – a kivégzések Afganisztánban is, ahol a büntetést rendszerint nyilvánosan hajtják végre, példaként pedig olyan, tavaly áprilisban történt kivégzéseket említenek, ahol az áldozat családtagjai végeztek az elítélttel.

Volker Türk emellett kitért Izraelre is, ahol, mint mondta, több olyan törvényjavaslat vár elbírálásra, amely kiterjesztené a halálbüntetés alkalmazását, Türk szerint kizárólag a palesztinokra vonatkozóan. Ugyanakkor bírálta a Hamász iszlamista terrorszervezet által a Gázai övezetben végrehajtott kivégzéseket is, amelyek szintén az emberi jogok súlyos megsértésének minősülnek.

A főbiztos ugyanakkor üdvözölte a vietnámi, pakisztáni, zimbabwei, kenyai és malajziai törvényhozást a halálbüntetés alkalmazásának korlátozása érdekében hozott jogszabályok miatt.

„A halálbüntetés nem hatékony a bűnözés elleni harcban, ugyanakkor viszont ártatlanok kivégzéséhez vezethet” – mutatott rá a főbiztos, egyúttal felszólította a büntetés ezen formáját alkalmazó országokat, függesszék fel a kivégzéseket és tegyenek lépéseket a halálbüntetés teljes eltörlésére.