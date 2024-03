A Szerencsejáték Zrt. a napokban egy új lottójátékot mutatott be, Mager Andrea elnök-vezérigazgató az ünnepélyes esemény után nyilatkozott az Economxnak az állami vállalat terveiről és eddigi sikereiről. Interjú.

Lassan megkezdődik a visszaszámlálás és elstartol a labdarúgó-Európa-bajnokság és a párizsi nyári olimpia. Mit vár a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a 2024-es évtől?

Mager Andrea: Legalább annyit, mint 2023-tól. A tavalyi nagyon sikeres év volt, nem értük még el az ezermilliárdos árbevételt, bár nagyon megközelítettük. Mindezt úgy, hogy nem voltak nagyobb sportesemények, viszont történt egy piacnyitás, és elkészült az új TippMixPro oldal, valamint szintén az év második felében a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) blokkolta az illegális, magyar játékengedéllyel nem rendelkező oldalakat.

Idén viszont rengeteg sportesemény lesz, többek között a számunkra, magyaroknak nagyon fontos olimpia is. Így 2024-ben szeretnénk ezt az ezermilliárd forintos bevételi álomhatárt átlépni. Ezzel pedig tartósan biztosítanánk helyünket Magyarország top10 vállalata között.

Mennyire speciális az olimpiai év?

M.A.: Meglepő módon az olimpia nem arról híres, hogy csúcsot döntenének a fogadások. Ez inkább a labdarúgó-eseményekre, a világbajnokságra, illetve az Európa-bajnokságra jellemző, ez utóbbi szintén lesz idén. Az olimpia, annak ellenére, hogy nemzetközi, a fogadóink szempontjából nagyon magyar. A szurkolók a magyar csapatnak, az egyéni indulóknak akarnak támogatást nyújtani fogadással is. Számunkra azonban nemcsak az olimpia fontos, hanem a paralimpia is, amely kapcsán idén először szintén fogadási lehetőségeket fogunk biztosítani játékosaink részére. Úgy gondolom, 2024 izgalmas év lesz a sportfogadás szempontjából is.

A klasszikus játéktípusok kapcsán mire számíthatunk?

M.A.: Még 2 hónap sem telt el az idei évből és megnyerték több havi halmozódás után minden idők legmagasabb Ötöslottó főnyereményét, 6,5 milliárd forintot. Reméljük, lesz még halmozódás az idén, mert ezt szeretik a játékosok, nem mellesleg 2023-ban 14 százalékkal nőtt a lottójátékokból származó bevétel, ami szerintem egyedülálló mérték Európában. Február végén már több mint egymillión játszottak az Ötöslottón, és nemcsak egy szelvénnyel. Tehát a lottójátékokat még mindig szeretik a magyar játékosok, ezért is gondoltuk, hogy előrukkolunk egy új számsorsjátékkal, hiszen közel húsz éve nem volt saját fejlesztésű lottójátékunk. A terveink szerint az idei évet bearanyozza a Napi Mázli, ami egy izgalmas, érzelmekre ható játék lesz.

A sorsjegyek forgalma szintén kiemelkedő volt tavaly, 2024-ben ebben a szegmensben is erősítünk: az eddigi évekhez képest több, összesen 17 darab sorsjegyfajtát fogunk kibocsátani. S bár még titok, de annyit azért elárulhatok, hogy lesz köztük egy nagyon magyar, és nagyon sporthoz köthető sorsjegyünk is, ami szintén az érzelmeinkre fog hatni.

Visszatérve, egy ilyen sporteseményekben gazdag évben, hogy alakulhat az árbevétel, várható esetleg nagyobb ugrás?

M.A.: Az elmúlt öt évben gyakorlatilag megdupláztuk az árbevételünket, ez nem kis dolog. Az az ütem, ahogyan fejlődtük, illetve ahogyan nőtt a forgalmunk bizakodásra ad okot. Számokat nem mondanék, de magasra tettük a mércét. Állami vállalatként fontos hangsúlyozni, hogy természetesen a tulajdonosunk elvárásainak is meg kell felelnünk.

A magasabb árbevétel nyilvánvalóan több adóbefizetést is jelent. A korábbi évekkel szemben ma már nem elég csak az árbevételt hozni, profitot is termelni kell.

Amit még ezen felül különösen fontosnak tartunk, hogy körülöttünk alakuljon ki egy olyan beszállítói ökoszisztéma, amely a magyar tudásra alapszik. Jelenleg a legnagyobb beszállítóink külföldiek. De már vannak olyan részfeladatok, amelyekre magyar beszállítók is eredményesen jelentkeznek. Azt tekinteném személyes sikeremnek, ha a magyar beszállítók száma növekedne.