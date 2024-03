Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, hogy 2023 a sportfogadás éve volt, amire a cég egy világszínvonalú termékkel válaszolt a TippMixPro megújításával, ugyanakkor tavaly visszahozták a lottójátékhoz kapcsolódó lakásnyereményt.

Megtudtuk azt is, hogy az ehhez szükséges játékos kártyát 1,3 millióan kérték ki a lottófeladásával együtt, és vettek így részt a sorsoláson.

Már 2023-ban is éreztük azt, hogy valami történik a lottóvilágában – fogalmazott Mager Andrea, majd kifejtette, mit is jelent ez a trendforduló:

a világban visszaszorulóban vannak a lottójátékok, míg hazánkban tavaly 14 százalékos növekedést tapasztaltak a lottó szegmensben.

Az elnök-vezérigazgató szerint a cég csúcstermékét, az ötöslottót a felnőtt lakosság 97-98 százaléka ismeri.

Felidézte azt is, hogy 19 éve nem vezettek be új lottójátékot, míg 10 éve már annak is, hogy bevezették az EuroJackpotot. Emellett kutatásokból az is kiderült, hogy a játékosok számára nemcsak a nagy nyeremény számít, a gyors játékélmény és a gyakori siker is.

Ezért villámgyors termékfejlesztéssel megalkották a Napi Mázli játékot, ami Mager Andrea szerint napi gyakoriságú, nagyon egyszerű és egész magas nyereményt kínál.

Könnyű megérteni, megszeretni, és rászokni

– magyarázta.

Uszkay-Boiskó Sándor, a Szerencsejáték Zrt. stratégiai igazgatója a játék fejlesztése kapcsán elmondta, a piackutatások szerint a szerencsejátékok piaca a gyorsabb játékok iránya felé mozdult el, ami illeszkedik a mindennapi életünkhöz, és a társadalmi változásokhoz. Elmondása szerint a Napi Mázliban a Z betű a Z-generációt jelöli.

Arról is beszélt, hogy húsz éve nem volt ilyen történelmi pillanat a Szerencsejáték Zrt. életében, mint amilyen most van, ennek a tematikus játéknak a bevezetésével.

A játék során dátumokat és szimbólumokat lehet megjátszani, és ikersorsolással, duplaeséllyel játszhatnak a játékosok. Uszkay-Boiskó Sándor elárulta azt is, hogy a fejlesztést másféléves rekordgyorsasággal egy több mint hetven fős csapat hajtotta végre.

Napi Mázlit mindennap este 23 óráig lehet megjátszani, mert mindennap 23 és 24 óra között tartják a duplasorsolást.