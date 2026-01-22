Az elmúlt hetek időjárása azokat is komolyan érintette, akik a napból nyert energiával fűtik otthonukat. Nem véletlen, hogy a hó borította napelemek tulajdonosaiban felvetődött a kérdés: mit tegyenek ilyenkor, hogyan tudnak működni a havas palenek.

Az MVM For you meglepő választ adott a kérdésre.

"A szakmai álláspont egyértelmű: a legtöbb esetben nem érdemes beavatkozni" - írta Facebook-oldalán az energiacég.

Az MVM tájékoztatása szerint az kétségtelenül igaz, hogy hó alatt a napelemek nem termelnek áramot, akár 90-100 százalékos kiesés is előfordulhat. Viszont télen a napsütés eleve gyenge: egy átlagos háztartásban december-januárban az éves termelés mindössze 2-4 százaléka származik a napelemekből.

A hó miatti kiesés ennek is csak egy része, éves szinten körülbelül 0,2-1 százalék, ami talán néhány ezer forintos veszteséget jelent

- magyarázták.

Ennél azonban jóval nagyobb kárt tud okozni maga a tulajdonos, ha kézzel vagy valamilyen eszközzel igyekszik megtisztítani a paneleket. Ezzel ugyanis mikrokarcolásokat ejthet az üvegfelületen, amelyek rontják a hatásfokot. Ha pedig sérülést okozunk a panelen, akkor a repedésen keresztül beszivároghat a víz, ami meghibásodáshoz vezethet. Mindemellett az sem utolsó szempont, hogy a tetőre mászás komolyan balesetveszélyes.

A szakértők szerint megfelelő dőlésszög esetén a hó általában magától lecsúszik, de ahogy enyhül az idő, előbb-utóbb úgyis elolvad a hó és akkor ismét a szokásos üzemmód szerint termelhet a napelem.

A hó tehát látványosan csökkentheti a termelést rövid távon, de éves szinten alig számít. A kockázatos beavatkozás viszont több kárt okozhat, mint hasznot - foglalták össze a lényeget.

Gazda Károly napelem telepítéssel foglalkozó barcsi villanyszerelő a Somogy vármegyei hírportálnak mindehhez azt is hozzátette: a lakossági napelemrendszerek rendelkeznek egy olyan öntisztító réteggel, ami által könnyebben eltűnnek a madárürülékek, kisebb szennyeződések, de általában a csapadék is megteszi a dolgát. Ha pedig mindenáron tisztíttatni szeretnénk a napelemeket, akkor azt bízzuk szakemberre.

"A napelem tisztításnak is megvan a maga ideje és módja. Nem mindegy, milyen vizet használunk, milyen vegyszerekkel dolgozunk, milyen kefét használunk, milyen a víz keménysége" – hívta fel a figyelmet a szakember.