Földrengés volt a Somogy vármegyei Balatonkiliti határában kedden 23:27-kor - közölte a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma szerdára virradó éjszaka.

Mint írták, a 2,1 magnitúdójú földmozgást Siófokon és Balatonföldváron is lehetett érezni.

A Sonline tájékoztatása szerint a helyiek hangos, dörgésszerű hangra riadtak és sok helyen megremegett a ház.

A kommentelők Kőröshegytől Balatonendrédig érzékelték a földmozgást.

Az első hírek szerint a rengés nem okozott kárt.